불장 이끈 외국인들… “기업 거버넌스 개혁 긍정 평가”
[코스피 4000 시대]
佛·美 투자사 한국 담당 인터뷰
글로벌 AI 붐, 반도체 랠리 이끌어
다른 지역 시장 비해 상대적 저평가
주주 목소리 정책 반영 한국의 강점
코스피 ‘4000고지’ 돌파의 주역은 외국인투자자다. 외국인은 지난 5월부터 현재까지 2조3431억원어치 한국 주식을 사들이며 상승세를 견인했다. 이들은 글로벌 인공지능(AI) 투자붐 속에서 한국이 유리한 산업구조를 가진 상황, 국내에서 추진하는 ‘거버넌스 개혁’을 긍정적으로 평가하며 한국 주식을 사 모으고 있다.
프랑스 최대 금융그룹인 BNP파리바의 제이슨 루이 아시아·태평양(APAC) 주식 및 파생전략 책임자는 27일 국민일보와의 서면 인터뷰에서 “한국 주식시장의 강력한 성과는 기술과 중공업, 재벌기업 등 주요 산업이 현재 각자의 거시적인 성장동력을 누리고 있는 결과”라고 분석했다. 글로벌 AI 투자에 대한 낙관론이 확산하면서 빅테크 기업 핵심 공급업체인 삼성전자와 SK하이닉스 등의 실적이 크게 개선됐고 조선과 기계, 항공·우주, 방산 분야의 글로벌 수요도 증가하면서 국내 기업의 이익이 늘고 있다는 것이다. 미국 헤지펀드 달튼인베스트먼트의 제임스 임 파트너도 국제전화 인터뷰에서 “글로벌 AI붐이 한국 주식시장의 강세를 이끌었다”고 분석했다.
두 사람은 아시아 증시 중 한국에 더 관심을 두는 이유로 AI산업이 트레이닝에서 추론 단계로 넘어가는 과정에서 고대역폭메모리(HBM)뿐 아니라 범용 메모리, D램, 낸드의 수요가 강해졌다는 점을 들었다. 삼성전자 등 ‘레거시 반도체 기업’의 역할이 그만큼 더 커졌다는 것이다.
외국인은 지난해 8월부터 지난 4월까지 국내 주식을 대거 매도했다. 이후 매수로 돌아선 데는 이재명정부의 거버넌스 개혁이 영향을 미쳤다. 루이 책임자는 “이 대통령의 선거 공약에 부합하는 기업 지배구조 개선 노력이 강화되고 있다”며 “여당이 국회 다수를 차지함으로써 정책 목표의 원활한 추진 가능성이 확대되고 있다”고 말했다. 특히 그는 자본시장 선진화 정책이 과거와 달리 규제를 통한 지배구조 개선에 초점을 맞추고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 이전 정부는 개별 기업이 필요한 변화를 이룰 수 있도록 재정적인 인센티브를 제공했지만 현 정부는 좀 더 강력한 수단으로 기업 지배구조 개선을 끌어내고 있다는 것이다.
임 파트너도 “1·2차 상법 개정안 통과 등 법 개정이 활발하게 이뤄졌고 이에 대한 기대감이 투자심리에 반영됐다”고 말했다. 지난해 외국인들의 매도 행렬에 대해서는 “삼성전자의 업황이 매우 좋지 않은 데다 지난해 12월 계엄 사태가 발생하면서 투자심리가 매우 좋지 않았다”고 전했다.
두 사람은 코스피가 전인미답의 4000고지에 올라섰지만 강세장 열기가 쉽게 식지 않을 것으로 내다봤다. 루이 책임자는 “올해 강력한 랠리 이후에도 코스피200의 12개월 예상 주가수익비율(PER, 10.7배)은 과거 10년 평균 PER(9.8배)보다 0.6 표준편차 높게 거래되고 있다”며 “다른 지역 시장과 비교해 상대적으로 저평가돼 있다”고 설명했다. 현재 대만 증시의 12개월 예상 PER은 17.5배, 일본은 22.7배다. PER은 기업의 이익에 비해 주가가 얼마나 비싼지를 보여주는 지표다.
임 파트너는 최근 개인투자자들의 반발로 주식 양도세 대주주 기준이 현행 50억원으로 유지된 것을 언급하며 “외국인 입장에서는 일반 주주들이 낸 목소리가 정부 정책에 반영된다는 것이 굉장히 특이한 부분이고 한국만이 가질 수 있는 강점”이라고 강조했다. 그는 이어 주식 장기 보유자에 대한 세제 혜택, 자사주 소각 의무화가 계속 추진돼야 한다고 말했다. 다만 “코스피 시가총액 상위 종목들이 AI산업과 크게 연관돼 있지만 AI 투자는 불확실한 측면이 많으므로 이런 부분은 감안해야 한다”고 조언했다.
장은현 이광수 기자 eh@kmib.co.kr
