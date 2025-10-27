시사 전체기사

APEC 정상급 인사들에게 ‘경북 K푸드’ 알린다

입력:2025-10-27 22:14
수정:2025-10-27 22:18
공유하기
글자 크기 조정

도, 경제전시장에 홍보관 운영
전통주·농식품 등 수출기반 확대

2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간 개막을 하루 앞둔 26일 경북 경주 보문단지 내 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 관계자들이 보안검문대를 설치하고 있다. 연합뉴스

경북도는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 기간 동안 경주엑스포대공원 APEC 경제전시장에서 ‘경북 K-푸드 홍보관’을 운영한다고 27일 밝혔다. 한국농수산식품유통공사(aT), 경북문화재단이 참여해 경북 대표 농식품을 중심으로 수출 경쟁력 강화와 K-푸드 브랜드 가치 제고에 초점을 맞췄다.

경북 K-푸드 홍보관은 전통주·수출 농식품·신선 농산물·가공식품의 4개 존으로 구성된다. 전통주 존에서는 안동소주를 비롯한 증류주, 약주, 탁주, 와인을 선보여 경북 주류문화의 품격과 K-주류의 위상을 알리며, 수출농식품 존에서는 냉동김밥, 라면, 떡볶이 등 한류 열풍을 이끄는 K-푸드를 중심으로 도내 수출 유망 농식품의 국제 경쟁력을 홍보하고 해외시장 진출 기반을 확대한다.

신선농산물 존은 포도, 사과, 참외 등 경북 대표 프리미엄 과일을 산지 직송으로 전시해 지역 농산물의 품질 우수성을 강조하며, 가공식품 존에서는 쌀가공품, 장류, 인삼제품 등 경북 농산물을 원료로 한 다양한 가공식품을 통해 경북 농식품의 풍미와 기술력을 소개한다.

시음·시식을 즐길 수 있으며 한글·영문 안내문과 상시 상영되는 홍보 영상을 통해 제품의 특징과 브랜드 스토리를 깊이 있게 체험할 수 있도록 했다. 또 국가무형문화재와 식품명인을 초청해 전통 식문화 시연과 체험 행사를 진행해 경북의 맛과 전통성을 직접 경험하도록 할 예정이다.

이철우 경북도지사는 “APEC 정상회의는 경북 농식품이 세계 시장으로 도약하는 결정적 계기가 될 것”이라며 “경북이 세계 시장을 선도하는 K-푸드 중심지로 자리매김하도록 하겠다”고 밝혔다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김수현 측 “미성년 김새론과 단 하루도 교제 안 해”
[속보] 트럼프 “조지아 현대차 이민 단속 방식, 매우 반대했다”
‘식당서 행패, 경찰엔 욕설’…부천역 유튜버 2명 구속
4살 아이 ‘응급실 뺑뺑이’ 돌다 사망…진료 기피 의사에 벌금형
LG도 한화도 간절한 KS 우승… ‘캡틴의 힘’ 믿는다
‘쯔양 공갈 협박’ 유튜버 구제역 7500만원 배상 판결
[속보] 강북구 식당 칼부림 피해자 1명 사망…경찰 오늘 구속영장
이재용 ‘취임 3주년’ 날에…삼성전자, 10만원 첫 돌파
국민일보 신문구독