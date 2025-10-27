트럼프, 무역 협상 잇단 타결… 중국과도 합의 이룰 틀 마련
말레이시아 등 4개국과 협정 맺어
미·중 무역전쟁 파국 피할 가능성
아시아 순방에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 동남아 국가들과 연이어 무역 협상을 타결했다. 미국은 중국과도 정상회담을 앞두고 무역 합의를 위한 프레임워크(틀)를 마련해 무역전쟁 확전이 수습될 것으로 관측된다. 트럼프 대통령이 아시아 순방 첫날부터 여러 나라와 무역 합의를 발표하면서 3500억 달러(500조원) 대미 투자 방식을 두고 진통 중인 한·미 무역 협상도 돌파구를 찾을 수 있을지 주목된다.
백악관은 이날 말레이시아와 캄보디아, 태국, 베트남과의 무역 합의 공동성명을 릴레이로 발표했다. 말레이시아·캄보디아와는 상호무역협정 합의, 태국·베트남과는 상호무역협정 프레임워크 합의로 명시했다. 무역협정 합의는 내용이 구체적이고 자세하지만, 프레임워크 합의에는 기본적인 내용과 원칙만 담긴다.
가장 상세한 합의는 말레이시아와의 협정이었다. 미국이 말레이시아에 19%의 상호관세율을 유지하는 대신 말레이시아는 향후 10년간 미국에 700억 달러를 투자하고 자동차·농산물 등 미국산 제품에 대한 비관세 장벽을 해소하기로 했다. 또 말레이시아가 미국에 핵심 광물이나 희토류 수출을 금지하거나 할당량을 부과하는 행위를 하지 않기로 약속했다. 미국이 중국의 희토류 통제에 맞서기 위해 동남아 국가와 협력 강화에 나선 것이다.
태국도 19%의 상호관세율을 적용받는 대신 188억 달러 상당의 미국산 항공기 80대를 구매하기로 했고, 캄보디아는 19%의 상호관세에 미국 보잉사와 협력해 자국 항공 산업을 지원키로 했다. 베트남도 20%의 상호관세를 유지하는 대신 미국산 농산물 등에 대한 비관세 장벽을 해소하기로 했다.
중국의 희토류 통제와 미국의 100% 추가 관세 예고로 긴장이 고조되던 미·중 무역전쟁도 정상회담 직전 개략적인 합의를 도출해 파국을 피할 가능성이 커졌다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 말레이시아에서 미·중 고위급 무역 회담을 마친 뒤 기자들에게 “양국 정상들이 논의할 매우 성공적인 틀을 마련했다”고 말했다.
베선트 장관은 특히 미국 언론과의 인터뷰에서 중국의 희토류 수출 통제가 1년간 유예될 것으로 믿는다면서 미국도 중국에 100%의 추가 관세를 부과하지 않을 것으로 예상한다고 밝혔다.
중국 관영 신화통신에 따르면 리청강 중국 상무부 국제무역대표도 “양국은 주요 경제·무역 현안에 대해 기본 합의에 도달했으며 각국의 국내 승인 절차를 밟을 예정”이라고 말했다. 신화통신은 논평에서 “중·미 경제무역 협상 성과는 쉽게 얻어진 것이 아니며 양국이 함께 유지해야 한다”고 강조했다.
트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 30일 부산에서 회담할 예정이다. 실무 협상팀의 조율이 마무리된 만큼 두 정상이 관세와 희토류 등을 둘러싼 무역전쟁에서 휴전에 합의할 가능성이 크다.
