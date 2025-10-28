시사 전체기사

한화오션, 3분기 영업익 2898억… 전년比 1032%↑

입력:2025-10-28 00:17
한화오션은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 2898억원으로 지난해 동기보다 1032% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다. 매출은 11.8% 늘어 3조234억원을 기록했고, 순이익은 2694억원으로 흑자로 돌아섰다.

2022년부터 시작된 ‘조선 빅사이클’ 흐름에서 고부가가치 선종 수주를 늘린 것이 실적을 견인한 것으로 풀이된다. 사업부별로는 상선사업부가 액화천연가스(LNG) 운반선 등의 건조가 이어지며 3분기에도 두 자릿수 이상의 영업이익률을 유지했다. 특수선사업부는 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함 건조 등 주력 함종의 지속적인 생산과 해군 유지·보수·정비(MRO) 수행 등으로 매출이 전분기 대비 58% 증가했다.

한화오션은 “고부가가치 신규 프로젝트의 매출 반영으로 견고한 영업이익 흐름이 지속될 것으로 보인다”고 말했다.

박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr

