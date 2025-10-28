LG유플, 고객센터·멤버십 통합앱 ‘U+one’ 출시
LG유플러스가 고객 통합 애플리케이션 ‘U+one(유플러스 원)’을 27일 출시했다. 유플러스 원은 기존 고객센터 앱과 멤버십 앱으로 나뉘어있던 서비스를 하나로 통합하고, 대화형 인공지능(AI)으로 고객 편의성을 높인 것이 특징이다.
LG유플러스 고객은 유플러스 원으로 통신 상품 가입부터 납부요금, 멤버십 혜택 등을 확인할 수 있다. AI 검색 기능도 추가됐다. 대화하듯 질문하면 상세한 답변과 함께 추가 정보가 있는 페이지로 이동할 수 있다. LG유플러스는 유플러스 원 앱을 일상, 커머스, 콘텐츠, 구독 등으로 영역을 확대해 슈퍼앱으로 발전시킬 계획이다.
유플러스 원 출시 기념 프로모션도 진행된다. 기존 고객센터 앱 ‘당신의 U+’ 사용 고객이라면 별도의 설치나 재로그인 없이 사용할 수 있다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사