‘곰 습격 피해’ 日 아키타현 “자위대 파견해달라”
출몰 급증… 올해 들어 54명 사상
지사 “지자체 대응 범위 벗어나”
일본 아키타현이 잇따른 곰의 마을 습격에 대응하기 위해 자위대 파견을 정부에 요청할 계획이다.
27일 요미우리신문에 따르면 스즈키 겐타 아키타현 지사는 전날 인스타그램(사진)에서 “곰에 의한 인명 피해가 계속돼 매우 심각한 상황이 됐다”며 “현 상황은 지자체만으로 대응할 수 있는 범위를 벗어났고 현장의 피로도 한계에 달했다”고 전했다. 그러면서 “곰 퇴치를 위한 자위대 출동 규정이 없어 통상적인 재해 파견처럼 쉽지는 않겠지만 조만간 방위성을 직접 방문해 파견 검토를 요청하겠다”고 밝혔다.
아키타현에서는 올해 들어 이달 26일까지 곰의 습격으로 54명의 사상자(사망자는 2명)가 발생했다. 지난해 1년간 피해자 수(11명)의 5배 규모다.
곰 출몰 건수도 급증했다. 아키타현이 지난 26일까지 집계한 올해 곰 목격 보고 건수는 8044건으로 지난해의 6배에 달한다. 특히 10월 한 달에만 4154건이 접수됐다.
인명 피해도 이어지고 있다. 전날 아키타현 가즈노시의 한 주택 마당에서 85세 여성이 곰의 공격을 받아 머리를 다쳤다. 지난 20일에는 유자와시 중심가에 나타난 곰이 남성 4명을 공격한 뒤 민가에 들어가 있다가 약 120시간이 지나서야 덫에 포획됐다.
