스타벅스 1만원당 별 5개… 이용금액별 혜택 제공

입력:2025-10-27 18:01
삼성카드


스타벅스 삼성카드는 이용금액에 따라 별 적립 혜택을 제공한다. 먼저 스타벅스 이용 시 전월 이용금액에 따라 1만원당 최대 5개의 별 적립 혜택을 받을 수 있다.

전월 50만원 이상 이용시, 당월 스타벅스 누적이용금액 1만원당 스타벅스 별 리워드를 5개 적립해준다. 50만원 미만 이용시에는 이용금액 3만원당 스타벅스 별 리워드를 1개 적립해준다. 스타벅스 이용시 별 리워드 적립 혜택은 월 최대 50개까지 제공된다.

또한 스타벅스 자체 충전 카드인 '스타벅스 카드'에 잔액 충전시 3만원당 별 1개를 적립해준다. 위 적립 혜택은 월 30개까지 제공된다.

스타벅스 이외 가맹점에서 이용 시에도 별 적립 혜택을 제공한다. 스타벅스를 제외한 국내·외 모든 가맹점에서 이용한 금액 3만원당 별 1개 적립이 월 최대 100개까지 제공된다. 국내·외 가맹점 적립 혜택은 전월 50만원 이상 이용시 제공된다.

상품 신청 및 전월 이용금액 등 상품의 세부적인 내용 확인은 삼성카드와 스타벅스 홈페이지 및 앱에서 가능하며, 연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 3만원이다.

