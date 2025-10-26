시사 전체기사

[포토] 폭파 해체되는 독일 원전 냉각탑

입력:2025-10-26 18:34
공유하기
글자 크기 조정

독일 바이에른주 군트레밍겐 원전의 냉각탑 2기가 25일(현지시간) 폭파 해체되고 있다. 이 원전은 독일 정부의 탈원전 정책에 따라 4년 전 가동이 중단됐다.

AFP연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
백해룡 경정 “말레이시아 운반책 조현병 지적은 검찰 자충수일뿐”
[포착] ‘한복 챌린지’ 찍은 김혜경 여사…연분홍 한복 입고 ‘활짝’
재판소원에 법왜곡죄까지… 민주 ‘더 센 사법개혁’당론 추진
식당서 손님이 “왜 로또 안주냐”며 칼부림…주인 부부 중태
“김밥 사려다 진땀”…첫날에만 8만명 몰린 김천김밥축제
李대통령, 故신해철 11주기 추모 “시대의 음악인이자 양심”
與 “오세훈, 배임죄로 고발…한강버스로 SH공사에 재무적 위험”
‘유가야, 고맙다’ 증시 상승 숨은 공신… “인플레이션 우려 낮춰”
국민일보 신문구독