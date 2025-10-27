버디 8개로 역전극… 이정환, 제네시스 챔피언십 우승
공동 12위로 최종 라운드 시작해
이정환(34·우리금융그룹·사진)이 마침내 꿈의 무대 정상에 올랐다.
이정환은 26일 충남 천안시 우정힐스CC(파71)에서 한국프로골프(KPGA)투어와 DP월드투어 공동 주관으로 열린 제네시스 챔피언십(총상금 400만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 8개를 쓸어 담아 7언더파 64타를 쳤다.
최종합계 11언더파 273타를 기록한 이정환은 나초 엘비라(스페인), 로리 캔터(잉글랜드·이상 8언더파 276타)의 추격을 3타 차 공동 2위로 따돌리고 우승컵을 들어올렸다. 우승 상금 68만달러(약 9억 7900만원)와 제네시스 GV80, 그리고 내년 DP월드투어 2년 시드권과 PGA 투어 제네시스 오픈 출전권을 획득했다.
한국 선수가 DP월드투어 대회에서 우승한 것은 지난해 같은 대회에서 정상에 오른 안병훈(34·CJ) 이후 1년 만이다. 역대 DP월드투어 한국인 우승자는 최경주, 양용은, 노승열 등에 이어 이정환이 8번째다.
공동 12위로 최종 라운드에 임한 이정환은 2번홀(파5)에서 보기로 불안한 출발을 했으나 3번 홀(파4)부터 7번 홀(파3)까지 5개 홀 연속 버디를 잡아내며 역전 우승 발판을 마련했다. 10번 홀(파4)에서 1타를 줄이며 선두를 추격했고, 14번 홀 버디로 공동 선두로 올라섰다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 93야드를 남기고 친 세 번째 샷을 홀 1.2m에 붙여 버디로 마무리했다.
클럽하우스에서 초조하게 챔피언조의 경기를 지켜보던 이정환은 나초 엘비라가 14번 홀과 18번 홀에서 연속 보기를 범하면서 우승을 확정지었다.
2009년 데뷔한 그는 KPGA투어에서 2017년 카이도 골든V1 오픈, 2018년 골프존 DYB교육 투어 챔피언십에서 2승을 올렸다. 하지만 통산 8차례 준우승에 머물며 경기력에 비해 ‘우승 운이 따르지 않는 선수’라는 달갑지 않은 꼬리표가 따라 다녔다. 이번 대회에서 꼬리표를 말끔히 지웠다.
188㎝의 비교적 큰 키에서 뿜어져 나오는 호쾌한 스윙과 정교한 아이언샷으로 ‘아이언맨’이라는 닉네임이 붙었다. 2021년 12월 결혼해 작년에 태어난 이란성 쌍둥이 해율과 해소의 아빠이기도 하다.
PGA 콘페리투어 2차전 도전을 앞두고 있는 최승빈(24·CJ)이 송민혁(21·CJ)과 함께 공동 7위(6언더파 278타), 김백준(24·팀속초아이)은 마쓰야마 히데키(일본) 등과 공동 14위(5언더파 279타)를 차지했다. 기대를 모았던 김시우(30·CJ)는 4언더파 280타로 공동 21위, 임성재(27·CJ)는 1언더파 283타로 공동 42위에 그쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
