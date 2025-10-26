정치권 부동산 폭탄 돌리기 ‘요지경’… 난감한 與, 전체의원 전수조사 맞불
박수현 “장,주택 싹쓸이 위원장”
장동혁 “여당 애먼 데서 삽질 중”
이준석 “벤틀리 타며 경차 공격”
국민 역린인 부동산 문제를 놓고 여야가 폭탄 돌리기에만 혈안인 모습이다. 야당의 ‘내로남불’ 공세에 여당은 국회의원 전수조사 카드를 꺼내 들었다.
장동혁 국민의힘 대표는 26일 더불어민주당이 장 대표 부부의 서울 구로구 아파트 등 부동산 자산 6채 보유 사실을 거론하자 “애먼 데서 삽질하고 있는 것이 안타깝다”고 반박했다. 그는 “본인들이 강남 아파트로 갭투자하면서 국민의 소중한 한 채의 꿈을 짓밟고 있기 때문에 비난받고 있는 것”이라며 “이재명정부 부동산 3인방(김용범 대통령실 정책실장·구윤철 경제부총리·이억원 금융위원장)부터 사퇴하라”고 말했다.
앞서 국민의힘이 10·15 부동산 대책과 여권 인사의 고가 아파트 보유 사실을 엮어 ‘내로남불’이라고 비판하자 민주당은 장 대표가 부동산 6채를 보유 중이라며 공격했다. 올해 3월 국회의원 재산신고에 따르면 장 대표는 실거주 중인 구로구 30평대 아파트(4억8000만원)를 비롯해 서울 여의도 국회 앞 오피스텔(1억7500만원), 지역구인 충남 보령·서천의 30평대 아파트(9800만원), 노모에게 상속받은 고향 단독주택(2870만원), 처가서 상속받은 경남 진주와 경기도 안양 아파트 지분 등 6채를 보유 중이다. 총 가액은 8억6420만원이다.
장 대표는 전날 기자회견에서 이 6채를 각각 35억원과 27억원대로 알려진 김병기 민주당 원내대표의 서울 송파구 아파트나 이 대통령의 성남시 분당구 아파트와 바꾸자고 제안했다. 이준석 개혁신당 대표도 “마이바흐·벤틀리 타는 사람들이 집에 중형차·경차·용달차·오토바이 있는 사람에게 차가 4대라고 공격하는 꼴”이라며 장 대표를 거들었다.
그러자 박수현 민주당 수석대변인은 “장 대표가 6채가 모두 실거주용이라며 이 대통령과 김 원내대표까지 끌어들였다”며 “장 대표는 의원 주택 보유 현황 전수조사 제안에 응하길 바란다”고 말했다. 또 “장 대표의 6채는 실거래가인가 공시지가인가”라며 “국민의힘 부동산 정상화 특별위원회 단장직을 즉시 사퇴하고, 주택 안정화 협력 특위로 이름을 바꾸든지 주택 싹쓸이 위원장으로 새로 취임하라”고 비판했다.
실제 장 대표의 구로구 아파트는 같은 면적이 실거래가 기준 7억3200만원, 보령·서천 아파트는 1억2500만원에 거래되고 있다. 장 대표는 “제가 실제 거래했던 가격과 공시지가 중 실거래가가 높으면 그것으로 신고하게 돼 있다. 민주당이 계속 ‘똥볼질’을 하는 것”이라고 재반박했다.
이형민 성윤수 기자 gilels@kmib.co.kr
