‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 부동산에도 검은손
국내서 부동산 전문 인력 채용공고
전문가 “자금세탁 코스 활용 의심”
캄보디아 범죄단지의 배후로 의심받는 프린스그룹이 국내 부동산 시장에도 영향력을 확대하려 했던 것으로 파악됐다. 이들이 채용 조건으로 7년 이상 부동산 실무 경력을 요구하고, 한국과 캄보디아 부동산 관리 이력을 세부적으로 제출하도록 한 사실이 확인됐다.
26일 국민일보 취재를 종합하면 프린스그룹의 부동산 계열사인 프린스 리얼이스테이트그룹은 올 상반기 국내 채용 사이트에 외국계 부동산개발회사 한국연락사무소 영업총괄 채용공고를 게시했다. 해당 공고에는 한국 시장 개척 및 확장, 한국 지사 관리 등이 주요 담당 업무로 명시됐다. 현재는 채용 공고가 삭제된 상태다.
자격 요건으로는 7년 이상 부동산 관련 회사 마케팅 및 영업 실무 경력을 제시했다. 이는 캄보디아 범죄조직이 월 2000만원 보장 등 고액 아르바이트를 미끼로 텔레마케팅 등의 업무를 제시했던 것과는 다르다. 단순 인력 모집을 넘어 국내외 부동산 경력을 요구하는 등 전문 인력까지 포섭하려 한 것 아니냐는 지적이 나온다.
이들은 한국과 동남아시아에서 상업용 부동산 개발·운영 전문가 A씨에 대해 실제 면접까지 진행한 것으로 전해졌다. 잡코리아 측은 “공고 내용에 별다른 문제가 없어 삭제 등 별도의 조치는 없었다”고 설명했다.
미국과 영국 정부의 제재 대상에 오른 프린스그룹은 홍콩, 싱가포르 등 아시아 주요거점의 초고가 부동산을 보유하면서 자산 은닉 및 자금세탁 창구로 활용하는 것으로 알려졌다. 프린스그룹은 국내에도 두 곳의 사무실이 있다. 서울 중구 순화동 사무실은 현재 임시 폐쇄됐고, 서울 강남의 한 빌딩에선 킹스맨 부동산그룹이란 이름으로 사무실이 운영돼 온 것으로 알려졌다.
이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “프린스그룹이 국내에서 부동산 전문 인력 모집을 내세워 자금세탁에 활용하려는 의도로 보인다”며 “한국인을 현장에 투입해 계좌 관리 등을 맡기고, 추가 인력 유입에도 활용하려 했던 것으로 파악된다”고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
