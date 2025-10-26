미중 협상·북미 회동 촉진 과제… 李대통령 리더십 시험대
‘정상외교 슈퍼위크’ 돌입
미·중 정상회담 APEC 성패 달려
위성락 “‘경주 선언’ 불발 경계”
북·미 대화 등 외교 담판 중심에
이재명 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장으로서 글로벌 경제를 뒤흔든 미·중 간 경제 협상을, 한반도 안보의 중차대한 전환기를 맞이할 수 있는 북·미 간 안보 협상을 촉진해야 하는 큰 과제를 안고 있다. 이 대통령은 26일 아세안(ASEAN) 정상회의 참석차 말레이시아 쿠알라룸푸르에 도착해 정상외교 ‘슈퍼위크’의 막을 올렸다.
이 대통령은 27일 한·캄보디아 정상회담을 시작으로 한·아세안, 아세안+3(한·중·일) 정상회의, 한·말레이시아 정상회담 등 ‘릴레이’ 정상외교 일정에 시동을 건다. 슈퍼위크의 예정된 ‘빅이벤트’는 APEC 정상회의 기간인 30일 부산에서 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 미·중 정상회담이다. 양국은 관세 부과와 수출 통제 조치를 주고받으며 무역전쟁을 벌이고 있다. 담판 결과에 따라 전 세계 경제가 급격히 출렁일 수 있다. 트럼프 대통령은 24일(현지시간) 시 주석과의 만남에 대해 “‘완전한 합의’(complete deal)를 생각한다. 포괄적인 합의를 이룰 매우 좋은 기회”라고 밝혔다.
두 정상 간 논의는 APEC 성패에도 직결돼 있다. 역내 경제·통상 분야 협력 증진을 목표로 하는 APEC은 정상회의 결과물을 선언문으로 정리한다. APEC 의장국 입장에선 영향력 있는 선언문을 도출하는 것이 성과다. 2018년 파푸아뉴기니 회의에선 미·중 무역 갈등으로 인해 APEC 최초로 정상 선언문이 도출되지 못했다. 이 대통령이 양국 간 이견을 조율하는 리더십을 발휘해야 하는 이유다.
위성락 국가안보실장은 “(미·중 간) 이야기가 어떻게 되느냐에 따라 APEC 논의가 영향을 받는다. (‘경주 선언’ 불발) 가능성을 경계하고 미·중 사이를 조정 중”이라고 말했다. 그러면서 “일부 무역 현안에서 진전을 기대할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
북·미 정상회담 개최 여부도 주목된다. 트럼프 대통령은 같은 날 북한을 ‘일종의 핵보유국’으로 칭하며 “그(김정은 북한 국무위원장)가 연락한다면 만날 것”이라고 밝혔다. ‘깜짝 회동’이 성사된다면 북핵 능력 고도화로 촉발된 한반도 안보 위기 상황을 반전시키는 출발점이 될 것으로 기대된다. 북·미 대화를 추동하는 이 대통령의 페이스 메이커 역할이 중요한 이유다.
이 대통령은 북한이 탄도미사일을 발사한 당일인 지난 22일 진행한 미 CNN과의 인터뷰에서 “김 위원장이 미사일 시험발사를 했지만 제가 보기에는 아주 오랫동안 잘 참았던 것 같다”고 말했다. 대화 무드 조성을 위해 대립적 발언을 삼간 것으로 풀이된다. 정부는 트럼프 대통령의 ‘북한 핵보유국’ 발언에도 별다른 반응을 내놓지 않았다. 대통령실은 “관련 언급은 북한의 핵 능력이 고도화된 사실 측면을 거론한 것으로 본다”며 “한·미 양국은 비핵화의 공통된 목표하에 긴밀히 공조하고 있다”고 밝혔다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
