시사 전체기사

대산석화단지 구조조정 12월 발표할 듯

입력:2025-10-27 00:57
공유하기
글자 크기 조정

롯데·HD현대케미칼 합의따라

대산석유화학단지 전경. 서산시 제공

정부가 이르면 오는 12월 대산 석유화학단지 구조조정 방안을 발표할 계획인 것으로 파악됐다. 산업부 관계자는 26일 “12월로 확정하기는 어렵지만 조만간 발표할 수 있을 것으로 본다”고 전했다.

대산 석화단지 내 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 자율적 구조조정안 마련에 접점을 찾은 점이 영향을 미쳤다. HD현대케미칼 지분은 HD현대오일뱅크가 60%, 롯데케미칼이 40%를 보유하고 있다. 롯데케미칼은 대산 공장 나프타분해시설(NCC) 설비 등을 현물 출자 방식으로 HD현대케미칼에 이전해 설비를 통합한다는 큰 틀에 합의한 것으로 알려졌다. HD현대케미칼은 현금을 출자해 합작사를 세운 뒤 합작사 지분을 조정하는 방식으로 호응할 전망이다. 석화업계에서는 1호 자율적 구조조정 사례가 된다.

정부는 지난 8월 산업경쟁력강화 관계장관회의를 통해 3대 석화단지 구조조정을 동시 추진하겠다고 밝혔다. 하지만 울산·여수 석화단지 구조조정 논의가 지지부진하자 합의에 이른 대산 석화단지부터 지원하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보인다. 정부는 업계가 자율적 구조조정 방안을 마련하면 패키지 지원을 약속했다. 이번 방안에는 신속한 구조조정의 걸림돌인 공정거래법상 독과점 규제, 세제 등의 전방위 지원책이 담길 것으로 예상된다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한은의 경고… “건설투자 의존하면 日·中처럼 장기침체”
[단독] ‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 부동산에도 검은손
미·일 조선업 협력각서 체결 추진… “한국보다 수주 경쟁 우위 가능성”
[단독] 요기요 3년간 리뷰 79% 삭제… 민원 1위 배민, 자료제출 거부
“벤틀리 vs 용달차” 전수조사까지…정치권 부동산 폭탄돌리기
성난 민심에, 규제지역 대환대출 LTV 70%로 되돌린다
오세훈 “10·15 대책, 집값 상승 불쏘시개”…정청래에 공개토론 제안
박정희 장손, 27일 해병대 병사 자원 입대
국민일보 신문구독