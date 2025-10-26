국정자원 화재 정부 피해액 100억원 육박

부처 7곳 54개 시스템 집계 결과

우정사업본부서 79억여원 최다 신고

대전 유성구 국가정보자원관리원 화재로 인해 불에 탄 리튬이온 배터리가 소화수조에 담겨 있다. 연합뉴스

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 인한 정부 부처 피해액이 100억원에 달하는 것으로 추산됐다.



국회 기획재정위원회 소속 차규근 조국혁신당 의원은 26일 “국회예산정책처로부터 제출받은 자료에 따르면 정부 부처 7곳의 54개 시스템 피해액은 총 95억4500만원으로 집계됐다”고 밝혔다.



세부적으로 살펴보면 과학기술통신부 우정사업본부는 우편정보 검색, 우표 포털 등 시스템 34개에서 총 79억6600만원의 피해액을 신고했다. 현재까지 피해추산액의 84%를 차지한다.



소방청은 사상자 관리 시스템인 ‘119구급 스마트시스템’과 병원 정보 연계용 ‘구급활동정보 병원제공시스템’ 관련 피해액을 7억1000만원으로 산정했다. 교육부는 ‘한국어능력시험(TOPIK)’과 ‘한국사능력검정시험’ 운영 관련 피해를 각각 3억1500만원, 3억5300만원으로 예상했다.



이외에도 국무조정실은 ‘대테러센터 홈페이지’, ‘조세심판정보시스템’, ‘정부업무평가포털’ 등 7개 시스템에서 9800만원의 피해가 발생했다고 봤다. 국가데이터처(6700만원), 문화체육관광부(2800만원), 원자력안전위원회(900만원)도 피해를 보고했다.



차 의원은 지난 23일 기준 국정자원 화재로 피해가 확인된 정부부처는 16곳, 시스템은 302개라며 이 가운데 248개 시스템은 피해 추정이 어렵거나 불가한 상황이라고 설명했다. 그는 “현재까지 확인된 국정자원 화재 피해추산액은 약 100억원이지만, 아직 확인되지 않은 부처까지 포함하면 이보다 더 클 것”이라고 말했다.



한편 국정자원 화재 한 달이 된 이날 정오 기준 피해 시스템 709개 중 514개가 복구됐다. 총 복구율은 72.5%다.



황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



