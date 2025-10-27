삼성전자, 호주 고객만족어워드… ‘가장 사랑받는 가전브랜드’ 선정
삼성전자는 호주 소비자 평가기관 ‘파인더(Finder)’가 주관하는 2025 고객만족어워드에서 ‘가장 사랑받는 가전브랜드’로 선정됐다고 26일 밝혔다.
파인더는 호주에서 가장 영향력 있는 소비자 평가 기관 중 하나로, 가전·통신·금융 등 여러 분야의 브랜드와 제품을 소비자 설문조사를 기반으로 평가한다.
삼성전자는 인공지능(AI)과 맞춤형 기능을 통한 편리성, 우수한 성능, 에너지 효율성 등에서 높은 점수를 받았다. 특히 다양한 기기가 스마트싱스 생태계에서 유기적으로 연결되며 일상생활을 더욱 편리하게 해준다는 점이 긍정적으로 평가됐다고 삼성전자는 설명했다.
삼성전자는 TV 냉장고 세탁기 건조기 전자레인지 등 다양한 항목에서 26개의 최고상과 13개의 우수상을 추가로 획득했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
