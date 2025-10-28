수술 전 ‘선행 항암’… 재발률 낮추고 삶의 질은 ‘UP’

[And 건강] ‘2·3기 유방암 치료’ 새흐름

국립암센터 방사선종양학과 김연주 교수(왼쪽)가 혈액종양내과 홍지형 교수(가운데), 외과 한재홍 교수와 함께 최근 2·3기 유방암 환자에 활성화되고 있는 ‘선행 항암에 따른 맞춤형 치료 전략’에 대해 설명하고 있다.

종양 크기 줄여 절제 범위 최소화

항암 반응 따라 맞춤형 치료 가능

치료 기간 단축에 비용도 확 줄어

방사선 치료 범위 축소 연구 진행



효과 좋은 신약 등장하며 활발



방사선 줄이는 연구도 진행 중

