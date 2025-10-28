시사 전체기사

30대 건강 습관, 중년 이후 심뇌혈관 질환 70% 낮춘다

입력:2025-10-28 02:03
공유하기
글자 크기 조정

24만여명 9년여간 추적 관찰
“생애주기 전반 포괄 관리 필요”


30대 초반부터 심혈관 건강을 높은 수준으로 꾸준히 유지하면 중년 이후 심뇌혈관 질환, 콩팥 질환 위험을 최대 70% 이상 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 그간 심혈관 건강은 중년 이후에 초점이 맞춰졌는데, 그보다 빠른 젊은 성인기부터 관리의 중요성을 보여준다.

연세의대 예방의학교실 이호규·하경화 교수, 강남세브란스병원 신장내과 지종현 교수팀은 이 같은 내용의 연구 논문을 ‘미국의사협회저널 심장학(JAMA Cardiology)’ 최신호에 발표했다.

심근경색, 뇌졸중 같은 심뇌혈관 질환과 만성 콩팥병은 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 공통 위험인자를 갖고 있다. 이런 위험인자들은 젊은 성인기부터 쌓여 중년기 이후 질병 발생으로 이어진다. 따라서 장기적인 질병 예방을 위해선 조기 단계에서 위험인자를 종합적으로 평가·관리하는 것이 중요하다. 이번 연구에서 이 같은 사실이 다시 한번 입증됐다.

연구팀은 국민건강보험 빅데이터를 활용해 2002~2004년 국가건강검진에 참여한 30세 24만1924명을 대상으로 심혈관 건강 점수와 심뇌혈관 질환 및 콩팥 질환 발생 간의 연관성을 분석했다. 심혈관 건강 점수는 신체활동, 흡연, 체질량 지수, 혈압, 혈당, 혈중지질 6개 항목을 기준으로 각 검진 시점마다 평가했다. 이를 종합해 30세부터 40세까지 누적 점수를 구하고 5분위 수로 분류했다. 이후 평균 9.2년간 추적 관찰했다. 분석 결과 심혈관 건강 수준이 상위 20%인 집단의 심뇌혈관 질환과 콩팥 질환의 연간 발생률은 0.05%에 불과했다. 또 심혈관 건강 수준이 하위 20%인 집단과 비교해 심뇌혈관 질환 발생 위험은 73%, 콩팥 질환 위험은 75% 낮은 것으로 나타났다. 심혈관 건강을 더 높은 수준으로, 더 오랫동안 유지할수록 누적 효과가 뚜렷했다.

이호규 교수는 27일 “젊은 성인기의 건강 습관 및 요인의 형성과 지속성이 향후 질병 예방에 미치는 누적 효과는 명확했다”며 “심뇌혈관 질환 예방 전략을 세우는 데 있어 장년기 또는 노년기의 치료를 넘어 생애주기 전반에 걸친 포괄적 건강관리로의 전환이 필요함을 보여준다”고 말했다.

민태원 의학전문기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이억원 ‘갭투자’ 논란에 “평생 1가구 1주택으로 살겠다”
“국유지 입찰 편의 봐줄게”…1억4000만원 챙긴 캠코 직원
4살 아이 ‘응급실 뺑뺑이’ 돌다 사망…진료 기피 의사에 벌금형
李대통령 “한미, 3500억달러 대미투자 주요 쟁점 여전히 교착”
[단독] 김용민 “이 대통령 재판, 조용하게 효과적으로 해결”
젠슨 황, 15년 만에 방한… 삼성·SK와 ‘HBM 빅딜’ 주목
셧다운에 미군 급여 못주자 1870억원 기부한 ‘은둔 재벌’ 티머시 멜론
푹 쉰 LG, 공수 완벽… 한국시리즈 기선 제압
국민일보 신문구독