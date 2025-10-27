김밥축제서 글로벌 불장 기원 이색 마케팅 펼쳐
삼성증권이 지난 25, 26일 경북 김천에서 열린 ‘2025 김천김밥축제’에서 ‘글로벌 주식 불장 기원 패키지’ 이벤트를 펼쳤다.
이 이벤트는 주식시장의 ‘장(場)’과 음식의 ‘장(醬)’이라는 중의적 의미를 활용해 각국 주식 시장의 ‘불장’을 기원한다는 의미에서 마련됐다. 삼성증권은 축제 내 부스를 찾은 고객에게 한국의 고추장, 일본의 와사비, 중국의 마라장, 미국의 핫소스 4종으로 구성된 패키지 2000세트를 경품으로 증정했다. 고객들은 주식 불장 패키지의 4종 소스를 축제의 메인 음식인 김밥과 함께 즐기는 한편 주식 투자에 관심을 갖고 삼성증권 계좌를 현장에서 개설하기도 했다.
주식 불장 패키지는 투자자들이 한국 증시를 ‘국장’ 미국 주식시장을 ‘미장’ 등으로 줄여 부르는 표현에 착안해 ‘주식시장의 장을 읽는 장인’이라는 콘셉트로 제작한 ‘주식 장인’ 캠페인 영상에 연계해 제작한 이벤트다. 이 영상 3편의 누적 조회 수는 1300만회를 넘겼다. 삼성증권의 식음료 담당 연구원이 출연해 김밥과 맵소스(매운 소스)를 즐기는 영상도 큰 인기를 끌었다.
삼성증권 관계자는 “‘주식 장인’ 캠페인은 투자자들의 언어와 문화를 반영해 주식 시장의 열기를 유쾌하게 풀어낸 프로젝트”라며 “이번 김천축제 현장 참여 등을 통해 고객과 직접 만나고 보다 많은 사람이 삼성증권을 친근하게 경험할 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
