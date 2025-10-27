전통 민화 호작도와 생성형 AI 결합한 광고 공개
우리카드
우리카드가 라틴어로 ‘작품’을 뜻하는 프리미엄 브랜드 ‘the OPUS(디오퍼스)’를 지난 9일 출시했다. 첫 라인업 상품으로는 ‘the OPUS silver(디오퍼스 실버) 카드’를 선보이고 자체 제작한 생성형 인공지능(AI) 광고도 함께 공개했다.
해당 광고는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’로 세계적인 인기를 얻은 한국 전통 민화 속 ‘호작도(호랑이와 까치)’를 모티브로 삼아 생성형 AI 기술을 활용해 호랑이와 까치가 카드 속으로 들어가는 장면을 실감나게 구현했다. 전통과 첨단 기술을 결합한 시도로 브랜드에 대한 호감도를 높였다는 평가를 받는다.
지난 추석에는 호작도와 카드 디자인을 활용한 복(福) 봉투를 제작해 증정하는 이색 이벤트도 진행했다. 고객이 브랜드 디자인을 오감으로 체험할 수 있는 색다른 마케팅을 펼쳤다는 호평이 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 나왔다. 특히 해당 광고는 외부 대행사 없이 기획부터 제작까지 모든 과정을 내부에서 진행했다. 우리카드 관계자는 “AI 기술에 대한 관심이 높아지는 트렌드에 맞춰 자체 역량으로 광고를 제작함으로써 창의적 기획력과 브랜드 철학을 100% 반영할 수 있었다”고 밝혔다.
디오퍼스 실버 카드는 특급호텔, 면세점, 골프장 등에서 이용 금액의 최대 3%가 적립된다. 국내 전 가맹점에선 실적·한도 없이 1% 적립이 가능하다. 연회비는 15만원으로 자세한 사항은 우리카드 홈페이지 등에서 확인 가능하다.
