여행객 포토 키오스크 운영… 출국 전 추억 남겨요
삼성화재
삼성화재는 인천국제공항 내에서 출국하는 여행객들을 위한 ‘포토 키오스크(Photo Kiosk)’를 설치해 운영한다고 밝혔다.
포토 키오스크는 인천국제공항 제1터미널 25 29번 게이트, 제2터미널 250 251번 게이트에 각각 한대씩 비치돼 누구나 자유롭게 사진을 촬영할 수 있다. 촬영한 사진은 휴대폰으로 옮겨 다운로드 받을 수도 있다.
또 삼성화재 다이렉트 홈페이지 또는 애플리케이션에서 해외여행자보험의 보험료 계산을 완료한 고객은 하루 1회에 한해 포토카드 쿠폰을 발급 받을 수 있다. 포토카드 쿠폰을 이용해 촬영한 사진은 현장에서 출력도 가능하다.
삼성화재 다이렉트 해외여행보험은 여행 중 발생할 수 있는 다양한 위험을 보장하는 상품이다. 해외에서 갑작스러운 사고나 질병 등에 따른 치료비부터 휴대품 손해, 배상 책임 등을 폭넓게 보장한다.
특히 지난 7월 새롭게 출시한 ‘365 연간 해외여행보험’은 한 번 가입을 통해 1년간 해외여행 횟수 제한 없이 보장을 받을 수 있어 고객들로부터 많은 호응을 얻고 있다.
삼성화재 관계자는 “출국을 앞둔 고객들이 간편하게 사진을 남기고 소중한 추억을 기념할 수 있도록 기획하게 됐다”며 “고객의 일상과 함께 할 수 있는 서비스와 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사