[포토] 소파에 누워 독서

입력:2025-10-23 20:41
서울 송파구 아시아공원을 찾은 시민들이 23일 소파 등에서 편한 자세로 독서를 하며 휴식을 취하고 있다. 이곳에 마련된 야외 도서관은 25일까지 오전 11시부터 오후 5시까지 운영한다. 권현구 기자

