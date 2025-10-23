트럼프 “푸틴과 정상회담 취소”… 러 석유기업 제재도 처음 단행

“좋은 대화 나눠도 진전이 없다”

마르크 뤼터(왼쪽) 북대서양조약기구 사무총장이 22일(현지시간) 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담에 앞서 취재진의 질문에 답하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 예정된 정상회담을 취소했다고 22일(현지시간) 밝혔다. 미국은 이날 우크라이나 전쟁 장기화를 이유로 러시아 대형 석유 기업 두 곳을 제재 대상에 올렸다. 트럼프 대통령이 취임한 이후 우크라이나 전쟁을 이유로 러시아를 직접적으로 제재한 것은 이번이 처음이다.



트럼프는 이날 백악관에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담하는 자리에서 “우리는 푸틴 대통령과의 회담을 취소했다. 적절치 않다고 느껴졌기 때문”이라고 말했다. 이어 “우리가 도달해야 할 지점에 이르지 못할 것 같았다”며 “그래서 회동을 취소했지만 우리는 미래에 회동할 것”이라고 덧붙였다. 헝가리 부다페스트에서 개최될 예정이던 정상회담이 무산된 것이다. 트럼프는 “블라디미르와 대화할 때마다 좋은 대화를 나눴지만 결국 아무런 진전이 없었다”고 말했다.



트럼프의 회담 취소 발표 전 미국 재무부 해외자산통제국은 러시아 최대 석유 기업 로스네프트와 루코일에 대한 제재를 발표했다. 두 기업 및 자회사들의 미국 내 자산이 동결되고 미국과의 모든 거래도 금지된다.



스콧 베선트 재무장관은 “푸틴 대통령이 이 무의미한 전쟁을 끝내기를 거부함에 따라 크렘린의 전쟁 기계를 지원하는 러시아 최대 석유 기업 두 곳을 제재한다”고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령의 전쟁 종식 노력을 지원하는 데 필요한 경우 재무부는 추가 조치를 취할 준비가 돼 있다”면서 동맹국들에 제재 동참을 촉구했다.



트럼프는 제재 배경에 대해 질문받자 “제재할 때가 됐다고 느꼈다. 오랫동안 기다렸다”고 답했다. 악시오스는 “트럼프는 그동안 러시아 제재가 전쟁 종식을 위한 외교적 노력을 저해할 것이라고 주장해 왔다”며 “이번 입장 전환은 해당 접근법이 실패했다고 판단했음을 시사한다”고 전했다. 다만 트럼프는 모스크바까지 타격 가능한 토마호크 미사일을 우크라이나에 공급하는 것에 대해선 부정적 견해를 밝혔다. 러시아의 반발을 고려해 수위를 조절한 것으로 보인다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 예정된 정상회담을 취소했다고 22일(현지시간) 밝혔다. 미국은 이날 우크라이나 전쟁 장기화를 이유로 러시아 대형 석유 기업 두 곳을 제재 대상에 올렸다. 트럼프 대통령이 취임한 이후 우크라이나 전쟁을 이유로 러시아를 직접적으로 제재한 것은 이번이 처음이다.트럼프는 이날 백악관에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담하는 자리에서 “우리는 푸틴 대통령과의 회담을 취소했다. 적절치 않다고 느껴졌기 때문”이라고 말했다. 이어 “우리가 도달해야 할 지점에 이르지 못할 것 같았다”며 “그래서 회동을 취소했지만 우리는 미래에 회동할 것”이라고 덧붙였다. 헝가리 부다페스트에서 개최될 예정이던 정상회담이 무산된 것이다. 트럼프는 “블라디미르와 대화할 때마다 좋은 대화를 나눴지만 결국 아무런 진전이 없었다”고 말했다.트럼프의 회담 취소 발표 전 미국 재무부 해외자산통제국은 러시아 최대 석유 기업 로스네프트와 루코일에 대한 제재를 발표했다. 두 기업 및 자회사들의 미국 내 자산이 동결되고 미국과의 모든 거래도 금지된다.스콧 베선트 재무장관은 “푸틴 대통령이 이 무의미한 전쟁을 끝내기를 거부함에 따라 크렘린의 전쟁 기계를 지원하는 러시아 최대 석유 기업 두 곳을 제재한다”고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령의 전쟁 종식 노력을 지원하는 데 필요한 경우 재무부는 추가 조치를 취할 준비가 돼 있다”면서 동맹국들에 제재 동참을 촉구했다.트럼프는 제재 배경에 대해 질문받자 “제재할 때가 됐다고 느꼈다. 오랫동안 기다렸다”고 답했다. 악시오스는 “트럼프는 그동안 러시아 제재가 전쟁 종식을 위한 외교적 노력을 저해할 것이라고 주장해 왔다”며 “이번 입장 전환은 해당 접근법이 실패했다고 판단했음을 시사한다”고 전했다. 다만 트럼프는 모스크바까지 타격 가능한 토마호크 미사일을 우크라이나에 공급하는 것에 대해선 부정적 견해를 밝혔다. 러시아의 반발을 고려해 수위를 조절한 것으로 보인다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지