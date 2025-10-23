“떨어지면 집 사라”던 이상경 “국민 마음 상처 드려 죄송”
박지원 “국민 염장 질러 사퇴해야”
대통령실 “국민 목소리 경청할 것”
전세를 끼고 집을 사는 ‘갭투자’ 이력과 ‘집값이 안정되면 집을 사면 된다’는 발언으로 논란의 중심에 선 이상경 국토교통부 1차관이 23일 “부동산 정책을 담당하는 국토부 고위공직자로서 국민 여러분 마음에 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과 드린다”고 고개를 숙였다.
이 차관은 이날 서울 중구 정동 국토발전전시관에서 유튜브 생중계로 대국민 사과를 하며 “국민 여러분께 보다 소상하게 정책을 설명해 드리는 유튜브 대담 과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하는 국민 여러분의 입장을 충분히 헤아리지 못했다”고 말했다. 그는 서울 전역과 경기도 12개 지역의 갭투자를 막고 대출 한도를 줄이는 내용의 ‘10·15 부동산 대책’을 설명하기 위해 지난 19일 한 부동산 유튜브 채널에 출연했다가 설화에 휩싸였다. 그는 “집값이 유지되고 (매수 희망자가) 소득을 더 벌게 되면 그때 가서 사면 된다. 어차피 기회는 돌아오게 돼 있다”고 말해 무주택자의 집값 불안심리를 이해하지 못하고 ‘주거 사다리 걷어차기’ 논란을 자극했다는 비판이 일었다.
이 차관은 배우자의 갭투자 논란에 대해서도 “실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분 눈높이엔 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들이고 사과 드린다”고 했다. 그의 배우자는 지난해 7월 경기도 성남시 백현동 판교 푸르지오그랑블 아파트를 33억5000만원에 사들이며 14억8000만원 전세를 끼는 방식으로 매수 자금 일부를 충당했다.
대국민 사과에도 이 차관의 거취를 둘러싼 정치권 공방은 이어질 전망이다. 박지원 더불어민주당 의원은 이날 CBS라디오에서 “부동산 책임자인 차관이 자기는 (집을) 갖고 있으면서 국민 염장 지르는 소리를 하면 되겠느냐”며 “책임을 지고 사퇴하는 것이 좋다”고 말했다. 김남준 대통령실 대변인은 이날 브리핑 도중 관련 질의에 “대통령실은 여러 사안에 대한 국민의 목소리를 신중히, 엄중히 귀 기울이고 있다”고 답했다.
야당은 갭투자 등으로 부동산 자산을 증식한 이재명정부 주요 인사 행태를 “국민 우롱”이라고 비난하며 10·15 부동산 대책에 대한 공세 수위를 높였다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “집값이 떨어지면 그때 사면 된다며 국민 마음을 우롱한 이 차관은 정작 갭투자로 막대한 부를 이뤘다”면서 “부동산 강제 봉쇄령으로 국민은 오갈 곳을 잃었는데 이재명 정권의 핵심 인사들은 다른 세상에 살고 있다”고 날을 세웠다.
세종=양민철 기자, 이강민 최승욱 기자 listen@kmib.co.kr
