“북·미 정상 대화, 문제 해결 첫 걸음… 관세협상 결국 합리적 결과 이를 것”
이 대통령, 미국 CNN 인터뷰
이재명(얼굴) 대통령은 김정은 북한 국무위원장을 향해 “상대를 만나 대화하는 것이 많은 문제를 해결하기 위한 첫 출발점이 될 것”이라고 메시지를 전했다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북·미 회담을 추동하는 ‘페이스메이커’ 역할에 나선 것으로 풀이된다.
이 대통령은 23일 방송된 미국 CNN방송과의 인터뷰에서 김 위원장에게 전하고 싶은 메시지를 묻는 말에 이같이 답했다. 이 대통령은 APEC 계기 북·미 회담 성사 가능성을 묻는 말엔 “크지 않지만 북·미가 전격적으로 만날 수 있다면 전적으로 환영하고 적극적으로 지원할 생각”이라고 말했다. 이어 “도널드 트럼프 미국 대통령이 세계 평화를 이루길 원한다고 생각한다”며 “제가 트럼프 대통령에게 ‘피스메이커’ 역할을 맡아 달라고 청한 이유”라고 설명했다. 녹화는 북한이 새 정부 출범 후 첫 단거리 탄도미사일을 발사한 22일 이뤄졌다.
이 대통령은 APEC 전 한·미 관세 협상이 타결될지에 대해 “조정·교정하는 데 상당히 많은 시간과 노력이 필요할 것 같다”면서도 “이성적으로 충분히 납득할 수 있는 합리적 결과에 결국은 이르게 될 것으로 믿는다”고 답했다. 그러면서 “미국은 민주주의 가치와 자유시장경제 시스템을 선도하는 나라인 만큼 결국 합의에 이를 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령의 ‘선불 투자’ 요구에 대해 미국에서도 ‘갈취’란 비판이 나온다는 기자 질문에는 웃음을 터뜨린 뒤 “결국 충분히 납득할 수 있는 합리적 결과에 이르게 될 것으로 믿는다. 우리는 동맹이고 상식과 합리성을 갖고 있기 때문”이라고 말했다.
한·중 관계에 대해선 “서로 다른 이념과 정부 체계를 갖고 있지만 그렇다고 중국을 배제할 수는 없다”고 밝혔다. 또 ‘중요한’ 미국과의 동맹 관계로 인해 중국과의 관계 정립이 ‘다소 까다롭다’고 언급했다고 CNN은 전했다. 이 대통령은 “칼로 자르듯 어느 나라는 친구이고 어느 나라는 아니라고 나눌 수 없다”고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
