정청래 “아이고 여기서 뵙는다” 장동혁 “같이 법사위 간사하죠”
[국민미래포럼] 화기애애했던 티타임 이모저모
여야대표 모처럼 손 맞잡고 농담
정, 먼저 반갑게 악수 청해
장 “문자폭탄 맞았다” 너스레
여야 대표가 23일 서울 여의도 국민일보에서 열린 ‘2025 국민미래포럼’에 참석해 모처럼 손을 맞잡았다. 두 사람과 조국 조국혁신당 비상대책위원장은 최근 이목이 집중된 국회 법제사법위원회를 두고 농담을 주고받으며 화기애애한 분위기를 연출했다.
정청래 더불어민주당 대표는 먼저 환담장에 도착한 장동혁 국민의힘 대표에게 “아이고, 이런 데서 뵙는다”며 반갑게 악수를 청했다. 지난 1일 건군 77주년 국군의날 행사에서 의례적 인사를 나눴던 것과는 사뭇 다른 모습이었다. 정 대표는 조민제 국민일보 회장, 조 비대위원장과도 차례로 인사를 나눈 뒤 “제가 인물이 제일 빠지는 것 같다. 나란히 있으면 제가 불리하다”며 분위기를 풀었다.
정 대표와 장 대표는 당대표 취임 전 국회 법사위원장과 위원으로 함께 몸담았었다. 박준태 국민의힘 비서실장은 “국방위에 새로 가보니 배우는 게 많다”는 정 대표 발언에 “대표가 (위원장으로) 있을 때 법사위가 그립다”고 농담했다. 정 대표가 “에이” 하고 웃으며 손사래를 치자 장 대표는 “오셔서 같이 여야 간사를 하자”고 거들었다. 대화를 듣고 있던 조 비대위원장도 “아주 좋은 덕담을 나누신다”도 가세했다. 정 대표는 “아무래도 법사위는 항상 이슈가 많을 수밖에 없다”고 돌아봤다.
박수현 민주당 수석대변인은 최근 ‘독버섯’ 논평을 언급하며 “연휴 때 박성훈 의원을 칭찬했더니 곤혹스러운 것 같다”고 하자 장 대표는 “저도 문자폭탄을 받아 죽는 줄 알았다”고 너스레를 떨었다. 박 수석대변인은 “‘독버섯’ 표현은 결코 국민의힘을 향해 한 말이 아니다”고 재차 강조했다.
조 회장은 장 대표에게 “신앙에 대해 평소 말씀하시는 내용이 좋다”고 덕담을 건넸다. 포럼 특별강연자로 나선 최재천 이화여대 명예교수는 “요즘 롤러코스터를 타고 있는 것 같다”는 조 비대위원장 말에 “잘하고 계시는 것 같다”며 격려했다. 안호영 국회 기후에너지환경노동위원장은 최 교수에게 “제가 환경과 기후를 담당하고 있다 보니 평소에도 교수님 말씀을 잘 듣고 있다”고 인사했다.
정우진 성윤수 이강민 기자 uzi@kmib.co.kr
