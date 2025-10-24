시사 전체기사

세계 관광정책 허브로… 부산 ‘글로벌도시관광서밋’ 첫 개최

입력:2025-10-24 00:53
공유하기
글자 크기 조정

22개 도시 지속가능 관광 논의
‘로컬리즘·혁신·협력’ 모델 제시

지난 9월 3~6일 베트남 호찌민시에서 열린 제12차 글로벌도시관광진흥기구(TPO) 총회에서 회원 도시 대표들이 기념촬영을 하고 있다. 부산시는 이번 총회에서 차기 회장도시로 만장일치 재선출됐다. TPO 제공

부산이 글로벌 도시 관광 정책의 허브로 도약한다.

부산시는 글로벌도시관광진흥기구(TPO), 부산관광공사와 함께 ‘제1회 글로벌도시관광서밋’을 27일부터 29일까지 해운대 파라다이스호텔 일원에서 개최한다고 23일 밝혔다. ‘로컬투어리즘과 문화: 혁신과 협력’을 주제로 급변하는 관광 환경 속에서 도시 간 협력의 새 방향을 제시하고, ‘글로벌 관광허브도시 부산’의 비전을 구체화하기 위해 마련됐다.

서밋에는 14개국 22개 도시의 정책 관계자와 국제기구, 학계·업계 전문가 등 400여명이 참석한다. 시장 회담, 공동 선언문 서명, 유엔 세계관광기구 합동 기조 세션, 비즈니스 밋업 등 20여개 프로그램이 이어진다.

핵심 프로그램은 시장 회담이다. 박형준 시장을 비롯한 각국 도시 대표들이 참석해 ‘지속가능한 도시 관광’을 주제로 공동 선언문을 채택한다. 선언문에는 미래 주도형 관광정책 개발, 디지털·스마트 기술 접목, 도시 간 협력 네트워크 확대, 로컬 정체성과 환경을 살린 지속 가능 관광 생태계 구축 등 네 가지 행동계획이 담긴다. 단순한 의례적 교류가 아니라 도시 간 실천 로드맵을 합의하는 점이 이번 서밋의 차별점이다.

기조 세션은 유엔 세계관광기구와 공동으로 열린다. 문화관광과 도시재생을 연계한 거버넌스 혁신, 지역 문화자원의 창의적 활용 사례, 주민 참여형 관광정책이 주요 의제다. 관광산업의 실질적 성과를 위한 협력도 강화한다.

박 시장은 개회사에서 “관광은 도시를 잇는 평화의 다리이자 상생의 통로”라며 “부산을 글로벌 관광정책의 중심도시로 발전시키겠다”고 밝힐 예정이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
858
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
매물 마르나… 강남 3구·용산구 신규 임대차 계약 급감
신차, 2029년부터 페달 오조작 방지 장치 의무화
‘고성·짜증’ 명태균 “아파트 사준다 했다”… 오세훈은 묵비권
[단독] 국민연금 수익률 6.5% 유지 땐 고갈 시점 33년 늦춰
[단독] 수백억 피해 ‘팀 미션’ 사기도 캄보디아 범죄조직 소행이었다
‘신용점수 591점, 보유 주택 4채 이상’ 이런 임대인 피해라…서울시, AI로 전세사기
이상경 “내 집 마련의 꿈, 헤아리지 못 해” 대국민 사과
“TV 보고 있었다” 신생아 욕조 빠져 의식불명…몸에서 학대 정황
국민일보 신문구독