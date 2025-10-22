시사 전체기사

[포토] ‘아이돌처럼…’ 춤추는 로봇

입력:2025-10-22 20:07
공유하기
글자 크기 조정

중국의 로봇 기업 유니트리 로보틱스가 개발한 휴머노이드 로봇이 22일 대구 북구 엑스코에서 열린 ‘제14회 대구국제로봇산업전’에서 아이돌 댄스를 선보이고 있다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
野 서울 15개 구청장 “토허제 즉각 철회해야”…민주당 소속 노원·강북 등은 침묵
경복궁 ‘용상’에 앉은 김건희…“스스로 1~2분 정도 앉아”
아이슬란드에마저 모기가…지구온난화에 첫 출몰?
반려동물 11마리 죽인 20대, 항소심서 실형…법정구속
“한국인 대학생 살해 주범, 강남 학원 마약사건 공범”
캄보디아서 ‘동양인 시신’ 담긴 자루 발견…남성 2명이 버리고 도주
경찰 “국정자원 화재 작업 업체, 배터리 이전 경험 없었다”
“네 엄마가”…기자 부모 거론하며 조롱한 美대변인
국민일보 신문구독