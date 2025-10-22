시진핑 ‘종신 집권’ 관측 속… “2년 내 후계자 지명” 주장 나와

CIA 출신 중국 전문가 존슨 밝혀

“마오쩌둥·스탈린 경로 안 따를 것”

권력 누수 없이 이양하는 방식 전망

시진핑 중국 국가주석이 지난 13일 베이징 국가컨벤션센터에서 열린 세계여성정상회의 개막식에서 연설하고 있다. 시 주석은 여성의 정치 참여 확대를 강조하며 적극적인 지원 방침을 밝혔다. AFP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 4연임이나 종신 집권을 하지 않고 잔여 임기 2년 내에 후계자를 지명할 가능성이 있다는 분석이 나왔다. 2012년부터 3연임 중인 시 주석의 임기는 2027년 10월 만료된다.



컨설팅회사 차이나스트래티지그룹의 최고경영자(CEO)로 미국 중앙정보국(CIA) 중국 담당관을 지낸 크리스 존슨은 21일 중국 전문 뉴스레터 시노시즘에 기고한 글에서 이같이 전망했다. 이는 시 주석이 막강한 권력을 바탕으로 종신 집권을 추진 중이라는 분석과 대비된다.



존슨은 “시 주석이 종신 집권할 것이라는 게 일반적 통설”이라며 “분석가들은 종종 시 주석이 마오쩌둥이나 스탈린처럼 개인 숭배와 변덕스러운 숙청을 반복하며 ‘재임 중 사망’이라는 경로를 따를 것이라고 추측한다”고 짚었다. 하지만 시 주석은 일관된 정책 노선을 따르고 혼란·치욕 속에서 단련되는 등 마오나 스탈린과 차이점이 많다고 주장했다.



존슨은 “종신 집권론을 펴는 이들은 시 주석이 최고지도자의 10년 임기 제한을 폐지한 게 개인적 야심 때문이라고 주장하지만, 실제로는 시 주석과 당의 원로 모두 이를 체제 위협으로 인식했었다”고 전했다. 이전의 후계 제도가 겉으로는 예측 가능성과 제도화된 모습을 갖췄지만 최고 권력자의 부재로 당의 결속이 부패로 무너지고 군과 안보기관의 핵심 세력들은 준독립 왕국처럼 변해버리는 문제가 있었다는 것이다. 그는 “20년에 걸쳐 악화한 부패 체질이 10년 만에 사라질 수는 없었다”고 부연했다.



존슨은 최근 중국 군 최고지도부 숙청도 시 주석의 군 통제력 약화를 보여주는 것은 아니라고 주장했다. 시 주석이 집권 초기에 반부패 운동과 군 지휘 구조 개편을 결합한 ‘충격과 공포’ 전략으로 군부가 회색 지대에 머물며 자신들의 특권을 강화해온 구조를 깨뜨리는 성과를 거뒀다는 이유에서다.



존슨은 시 주석이 중국의 왕조 교체와 소련 몰락의 원인을 후계 구도 실패에서 찾았기 때문에 새로운 해법을 찾으려 한다고 봤다. 존슨은 “이전에는 지명된 후계자가 ‘수습생’으로서 5년간 함께 일하며 전임자가 당의 문제 앞에 무기력한 모습을 봐야 했지만, 시 주석은 그런 패턴을 해체했다”며 “그의 권력 이양 방식도 그 노선을 따를 것”이라고 주장했다. 또 “공산당 당헌에는 중앙위원회가 최소 연 1회 회의를 여는 것 외에 다른 구속 조건이 없기 때문에 시 주석이 이를 활용해 후계 문제에서 재량권을 갖고 창의적으로 행동할 가능성이 있다”고 내다봤다.



뉴욕타임스(NYT)도 20일 시 주석 후계 구도와 관련, 후계자를 지명하면 장악력이 약해질 수 있고 지명에 실패하면 정통성이 위험해지고 지도부 내 균열이 생길 가능성이 있다고 분석했다. 아시아소사이어티정책연구소의 닐 토머스 연구원은 “시 주석은 후계 문제의 중요성을 잘 알고 있지만 자신의 권력 약화 없이 후계자를 지명하는 게 매우 어렵다는 점도 안다”고 NYT에 말했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



