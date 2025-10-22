시사 전체기사

[포토] 구불구불 무지개 가래떡

입력:2025-10-22 18:28
공유하기
글자 크기 조정

경기도 이천시 모가면 이천농업테마공원에서 22일 열린 제24회 이천쌀문화축제에서 참석자들이 무려 길이 600m에 달하는 무지개 가래떡을 만들고 있다.

연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
野 서울 15개 구청장 “토허제 즉각 철회해야”…민주당 소속 노원·강북 등은 침묵
경복궁 ‘용상’에 앉은 김건희…“스스로 1~2분 정도 앉아”
아이슬란드에마저 모기가…지구온난화에 첫 출몰?
“한국인 대학생 살해 주범, 강남 학원 마약사건 공범”
캄보디아서 ‘동양인 시신’ 담긴 자루 발견…남성 2명이 버리고 도주
검찰, ‘약물운전’ 이경규 벌금 200만원 약식기소
주담대 대환하신다고요? 30%만큼 원금 갚으셔야 합니다
“네 엄마가”…기자 부모 거론하며 조롱한 美대변인
국민일보 신문구독