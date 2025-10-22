인천e음 운영대행사 선정 놓고 논란… 시민 불편 예견
대행사 변경하면 새카드 사용해야
연계 기능 대폭 축소 우려 나와
정치권서 영향력 행사·압박 비판
인천시가 추진 중인 인천사랑상품권(인천e음) 운영대행사 선정이 시민 편의, 소상공인 보호 등과 거리가 먼 상태로 진행되고 있다는 지적이 제기된다.
22일 인천시에 따르면 지난 15일 공고한 인천e음 운영대행사 선정 과업지시서에는 기존과 다른 운영대행사가 선정될 경우 기존 상품권 카드는 신 운영대행사의 제휴카드로 전환하도록 명시했다. 256만 가입자 모두 운영대행사 변경에 따른 새로운 카드를 발급받아야 인천e음을 이용할 수 있다는 의미다.
해당 내용은 시민 불편을 고려해 기존 카드를 계속 사용할 수 있도록 정한 타 지방자치단체와 차이가 크다. 경기도는 지난해 12월 경기지역화폐 공동운영대행사 선정 제안요청서에서 ‘기존 경기지역화폐 카드를 교체·중단 없이 계속 사용’이라고 정하는 등 인천시와 대조를 보였다.
또 소상공인 판로 개척 등을 위한 인천e음의 연계 기능이 대폭 축소될 수 있다는 비판이 나오고 있다. 시가 기존 연계 기능인 온라인 쇼핑몰을 비롯해 배달·택시호출·기부 서비스 등을 모두 과업지시서에 담지 않았기 때문이다. 이를 통해 운영대행사가 변경될 경우에는 기존 연계 기능 모두 사라질 가능성도 있다.
정치권이 선정 과정에 직·간접적 영향력을 행사해 사실상 인천시를 압박하고 있다는 비판도 나온다. 현재 국민의힘 소속 인천시의원 7명은 기존 운영대행사이자 이재명 대통령의 테마주로 꼽히는 코나아이를 대상으로 수의계약 관련 법령 위반 등을 조사하는 행정사무조사 특별위원회를 운영하고 있다.
다만 인천시가 지난 2019년 수의계약 형태를 통해 코나아이로부터 QR코드 인식기 물품 구매를 진행한 게 부적정했다는 지적 등에 대해서는 이미 수사기관의 무혐의 처분이 나온 상태다. 이에 더불어민주당 소속 인천시의원들은 특위 운영의 진정성을 의심하고 있다.
인천시는 앞으로 일반경쟁입찰 방식을 통해 다음 달 중순쯤 우선협상대상자를 선정할 방침이다. 입찰에는 기존 운영대행사인 코나아이·NH농협은행 컨소시엄을 비롯해 신한은행·신한카드 컨소시엄 등이 참여할 예정이다. 인천e음 결제액이 지난 8월 기준으로 1조6868억원에 이르는 만큼 경쟁도 심화될 것으로 보인다.
인천시 관계자는 “특위와 관련해서는 계약 관련 개선점 등이 도출되면 협상 과정 등에서만 활용할 계획”이라며 “심사를 위한 평가위원은 추첨을 통해 정하기 때문에 공정성 문제 등도 없을 것”이라고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
