알리익스프레스, 한국 식탁 공략
[비즈 이슈] ‘알리프레시’서 식품·생필품 판매
알리익스프레스가 신선식품 시장에 뛰어들었다. 가격 경쟁력을 앞세운 알리가 새벽배송 중심의 식품 분야에 뛰어들며 이커머스시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.
알리익스프레스는 새로운 온라인 마트 채널 ‘알리프레시’를 시범 출시했다고 22일 밝혔다. 이번 프로젝트는 지난달 출범한 신세계그룹과 알리바바그룹의 합작법인(JV) 그랜드오푸스홀딩 산하에서 알리익스프레스가 선보이는 첫 번째 로컬 비즈니스다. 국내 식품·생필품 셀러와 소비자를 연결하는 새로운 접점을 구축하기로 했다.
알리익스프레스는 알리프레시를 통해 글로벌 플랫폼의 운영 노하우를 접목해 국내 시장에서 ‘로컬 투 로컬’ 비즈니스를 본격화한다. 소용량 식품 카테고리 확대, 포장·배송 효율 고도화 등 단계적 현지화 전략을 추진하기로 했다. 편리한 쇼핑 경험과 안정적 판로 제공으로 소비자와 셀러를 모두 만족시킬 수 있는 방안을 마련하겠다는 계획이다.
알리프레시는 알리익스프레스 앱 안에서 독립 채널로 운영된다. 시범 출시 단계에서는 국내 생산 농산물과 가공식품을 중심으로 판매가 이뤄진다. 향후 배송 효율성을 개선하고 상품 카테고리를 확장해 알리프레시 채널을 정식 오픈하기로 했다. 알리익스프레스 관계자는 “시범 운영 기간 셀러와 소비자 모두의 피드백을 적극 반영해 한국 시장에 최적화된 온라인 리테일 접점으로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사