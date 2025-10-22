경기도 시내버스 요금 6년 만에 인상
일반·좌석형 200원… 25일부터
직행좌석·경기순환형은 400원
경기도가 6년 만에 시내버스 요금을 인상하고, 교통복지 확대 정책을 병행한다.
경기도는 버스업계의 경영난 해소와 안정적인 대중교통 서비스 유지를 위해 25일 첫차부터 시내버스 요금을 조정한다. 일반·좌석형 시내버스는 각각 200원, 직행좌석·경기순환형은 각각 400원 오른다. 요금 인상은 2019년 9월 이후 6년 만이다.
도는 도민 부담을 최소화하기 위해 ‘The 경기패스’와 ‘어린이·청소년 교통비 지원 사업’을 병행 추진한다.
‘The 경기패스’는 19세 이상 도민에게 월 이용금액의 20~53%를 환급하는 제도로, 올해 7월부터는 월 61회 이상 이용 시 이용금액 전액을 돌려주는 혜택이 추가됐다.
6~18세 도민에게 연 24만원 한도 내 교통비를 전액 환급하는 ‘어린이·청소년 교통비 지원사업’은 올해 10월부터 지역화폐 앱 내 교통비 쿠폰 서비스로 전환돼 환급액의 재사용을 높일 계획이다.
도는 서울·인천이 요금을 인상한 이후에도 도민 부담 완화를 위해 요금을 동결해 왔으나, 유가·인건비 상승과 교통시설 개선 투자 확대 등 불가피한 요인을 고려했다고 설명했다. 또 단순 요금 인상보다는 서비스 품질 개선과 교통복지 강화를 함께 추진하는 방향으로 정책을 설계했다고 강조했다.
주요 개선책으로는 ‘시내버스 공공관리제’를 통한 4대 핵심민원(무정차, 불친절, 난폭운전, 배차간격 위반) 근절을 추진한다.
김광덕 경기도 교통국장은 “서민들의 발인 시내버스의 안정적 운영을 위해 불가피하게 요금 인상을 결정했다”며 “도민이 체감할 수 있는 서비스 품질 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
