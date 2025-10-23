시사 전체기사

관용성 더한 ‘P·8CB’ 최고의 퍼포먼스 자랑

입력:2025-10-23 21:07
공유하기
글자 크기 조정

테일러메이드

테일러메이드 제공

테일러메이드가 투어 DNA에 높은 관용성을 접목한 신제품 단조 아이언 P·8CB를 공개했다.

P·7CB 등 기존 테일러메이드 퍼포먼스 단조 아이언은 1025 연철을 사용해 초고밀도 단조 기술로 제작, 부드러운 타구감으로 투어 선수들에게 사랑받았다. 새로 선보인 P·8CB는 여기에 높은 관용성까지 더해 최고의 퍼포먼스를 제공한다.

더 커진 헤드는 샷에 대한 자신감을 더해주고, 각진 리딩 엣지는 향상된 컨트롤 샷을 제공한다. 둥근 모양의 트레일링 엣지로 어떤 환경에서도 부드럽게 빠져나갈 수 있도록 디자인됐다.

원피스 구조의 50도, 56도 웨지도 아이언 세트에 포함됐다. 같은 단조 방식으로 제작된 웨지는 부드러운 타구감은 물론 스탠다드 바운스와 C그라운드 솔을 통해 그린 주변에서 최고의 퍼포먼스를 자랑한다.

팀 테일러메이드 소속 이제영은 “직접 체험해본 P·8CB는 소위 ‘투어 아이언은 다루기 까다롭다’는 편견을 확실하게 깰 수 있는 아이언”이라며 “웨지 포함 세트 구성도 일관된 스윙 매커니즘을 유지하는 데 도움이 된다”고 말했다.

P·8CB는 남성용 기준 5~9번 아이언, PW, 50도 및 56도 웨지 등 총 8개 클럽으로 구성된다. 샤프트는 MODUS 105 또는 NS PRO NEO 중 선택할 수 있다. 여성용은 6~9번 아이언, PW, 50도 및 56도 웨지를 포함해 7개 클럽 세트로 구성되며, 샤프트는 Diamana TM50가 적용됐다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 국민연금 수익률 6.5% 유지 땐 고갈 시점 33년 늦춰
‘신용점수 591점, 보유 주택 4채 이상’ 이런 임대인 피해라…서울시, AI로 전세사기
추모공원 봉안실 안치함서 귀금속 훔친 50대
50일째 의식 없는 15세 복싱선수… 사설구급차·협회 관계자 5명 입건
순살치킨 중량 줄였던 교촌치킨, 소비자 질타에 “원상복구”
“15억 정도는 서민아파트”…與, 또 부동산 막말
코로나 백신의 재발견?…“일부 폐암·피부암 환자에 효과”
LG유플러스 해킹 신고…계정 관리 서버 관련
국민일보 신문구독