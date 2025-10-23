‘매 순간을 골프의 계절로’… F/W 어패럴 컬렉션
FJ(FootJoy)가 변화무쌍한 기후에도 골프 열정을 이어갈 수 있도록 최적화된 기능성과 세련된 디자인을 모두 갖춘 2025 F/W어패럴 컬렉션을 선보인다.
이번 시즌은 ‘매 순간을 골프의 계절로’(Make Every Month Playable)라는 시즌 콘셉트 아래, 달마다 날씨와 골프 라이프스타일에 가장 적합한 기능성과 스타일을 갖춘 골프 웨어를 제안한다.
특히 8월, 9월, 12월에는 ‘FUN’, ‘CLASSIC’, ‘FANTASTIC’을 주제로 한 캡슐 컬렉션을 통해 이번 시즌의 핵심 가치를 집중적으로 표현한다. 이를 통해 ‘골프는 퍼포먼스이자 경험이며, 스타일은 이를 표현하는 도구’라는 브랜드 철학을 입체적으로 담아냈다.
10월 가을 시즌에는 기존 섬유대비 가볍고, 통기성·흡습성·보온성이 뛰어난 혁신 소재 OCTA를 활용한 아이템을 선보인다. 이를 활용한 경량 하이브리드 베스트와 흡습속건 기능성 이너는 부피를 최소화하면서도 쾌적한 착용감과 기능성을 동시에 제공한다.
초겨울로 접어드는 11월에는 헝가리산 구스 다운과 프리미엄 니트를 결합한 하이브리드 아이템을 제안한다. 따뜻한 지역으로의 골프 여행이 많은 12월에는 쿨 니트, 린넨 라이크 저지 등 가볍고 시원한 소재를 기반으로 AI 기반 La Isla 그래픽과 타이다이(Tie-Dye) 패턴을 적용한 폴로 셔츠와 경량 아우터로 이국적인 무드를 연출한다.
