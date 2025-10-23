골프 거리측정기 시장의 게임체인저 ‘SL mini’
보이스캐디
보이스캐디가 지난 5월 출시한 ‘SL mini’가 3차례 사전 예약이 조기 마감될 정도로 인기다. 단순 히트 상품을 넘어 골프 거리측정기 시장의 판도를 바꿀 것이라는 전망이 나온다.
SL mini의 경쟁력은 기술에서 비롯된다. 외부 OLED 디스플레이는 코스 전경과 해저드, 그린뷰와 어프로치뷰까지 한 눈에 제공한다.
보이스캐디 독자 기술인 오토핀(APL)은 국내 골프장 약 80%와 연동돼 실시간 핀 위치를 자동으로 보여준다.
레이저 측정과 동시에 정확한 핀 정보를 제공하는 ‘이중 보정’ 기능은 기존 거리측정기의 불확실성을 크게 줄였다.
올해 탑재된 AI 음성인식 기능은 손을 쓰지 않고 명령만으로 거리를 측정할 수 있게 했다. 최근 OTA 업데이트를 통해 홀 이동시 GPS 기반 자동 홀 인식 기능까지 더해졌다. 이로써 사용자는 별도 조작 없이 다음 홀 정보를 자연스럽게 확인할 수 있다.
마치 ‘개인 전담 캐디’를 곁에 둔 듯한 경험을 제공한다. 온라인 골프 커뮤니티에서도 ‘거리 측정과 코스 뷰를 한 화면에서 볼 수 있어 전략 세우기 쉽다’는 반응이 이어지고 있다.
보이스캐디는 AI 기반 정밀 분석 기술과 사용자 중심 UI/UX를 고도화할 전략이다. 이를 통해 단순한 거리 측정 장비를 넘어, 데이터를 활용해 플레이 전략을 지원하는 ‘스마트 골프 기기’로 시장을 확장할 구상이다.
