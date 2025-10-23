‘스릭슨 ZXi’ 챔피언들의 아이언 자리매김
스릭슨
스릭슨은 2025 시즌 PGA 투어에서 아이언 부문 15승을 기록하며 압도적 성과를 거뒀다. 특히 올해 1월 출시된 신제품 ZXi 아이언으로만 거둔 승리라는 점에서 스릭슨의 기술력과 확산세가 글로벌 무대에서 입증됐다는 평가다.
올해 팀 스릭슨 선수들의 활약은 눈부셨다. US오픈 우승자 J.J. 스폰, 셉 스트라카(아메리칸 익스프레스·트루이스트챔피언십), 라이언 폭스(머틀 비치 클래식·RBC 캐나디언 오픈), 시즌 개막전 ‘더 센트리’ 우승자 마쓰야마 히데키가 올 시즌 투어 무대를 빛냈다.
여기에 LPGA 메이저 ‘에비앙 챔피언십’ 우승자 그레이스 킴(호주)과 KPGA투어 SK텔레콤 오픈 챔피언 엄재웅까지 가세하며 스릭슨 아이언은 ‘챔피언들의 아이언’으로 자리매김했다.
스릭슨 아이언은 부드러운 연철 소재가 주는 깊은 손맛과 스릭슨 특유의 솔 디자인·바운스설계(TOUR V.T. SOLE)로 임팩트 시 클럽이 부드럽게 빠져나가 안정적인 비거리와 방향성을 제공한다.
ZXi 아이언은 투어 선수들의 까다로운 요구를 충족시키는 정교한 컨트롤, 안정적인 비거리, 일관된 타구감을 선사한다. 투어 레벨에서 요구되는 탄도와 스핀 제어 능력은 세계 정상급 선수들이 중요한 순간에도 자신 있게 선택할 수 있는 이유다.
스릭슨 아이언 세트(ZXi & Z-FORGED Ⅱ)는 전국 던롭스포츠코리아 공식 대리점과 서울 청담동 프라이빗 센터, 온라인몰을 통해 구매할 수 있다.
