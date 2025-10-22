학교 담장 넘고 드럼 치던 반항아… 세습 없이 스스로 성장한 정치인
다카이치는 누구
다카이치 사나에(사진) 일본 신임 총리는 맞벌이 가정에서 태어나 스스로 정치 이력을 쌓아 올린 자수성가형 정치인이다. 30년을 넘긴 정치 인생에서 아베 신조 전 총리와 함께 일본의 우경화를 이끈 강경 보수파지만, 정계 입문 전에는 헤비메탈 밴드에서 드럼을 치고 오토바이를 즐겨 타는 등 자유분방한 삶을 살았다.
다카이치 총리는 2021년 대중지 ‘프라이데이’ 인터뷰에서 “대학생 시절 음악에 빠져 살았다. 헤비메탈 밴드 4곳에서 드럼을 쳤다”고 말했다. 고교 시절에는 지각이 잦아 오토바이를 타고 통학했다고 한다. 그는 “매일 아침 학교 뒤에 오토바이 세워두고 교복 치마 안에 바지를 입은 채 담장을 넘었다. 교칙 위반이라는 것도 알고 있었다”고 회고했다.
다카이치 총리는 청년기의 자신을 ‘반항아’로 표현했다. 그는 “부모에게 반항한 경험이 있기 때문에 집을 나가고 싶은 아이의 마음을 잘 안다. 현실적인 감정에 공감할 수 있는 것이 나의 강점”이라고 자평했다.
다카이치 총리는 고베대를 졸업한 뒤 정치인 양성기관인 마쓰시타정경숙에 입학했고, 1년간 자금 지원을 받아 미국에 체류하며 민주당 패트리샤 슈뢰더 하원의원실 인턴으로 활동했다. 일본으로 돌아와서는 곧바로 정계로 입문하지 않고 1990년 후지TV 계열사 아침 프로그램 앵커로 5개월간 활동했다.
다카이치 총리는 무소속으로 도전한 1993년 총선에서 처음으로 국회에 입성했는데 이때 아베 전 총리도 초선 의원이 됐다. ‘정치 동기생’인 아베 전 총리는 이후 다카이치의 정치 인생에 매우 큰 영향을 미쳤다. 두 사람의 정치적 지향점은 유사하지만 성장 배경은 크게 달랐다. 아베 전 총리는 11선 중진이던 부친의 사망으로 지역구를 물려받아 정치를 시작한 반면, 다카이치 총리는 토요타자동차 계열사 직원이던 아버지와 경찰공무원 어머니 밑에서 자란 ‘정치 흙수저’였다. 다카이치 총리는 1992년 펴낸 자서전에서 “와세다·게이오대에 모두 합격했지만 동생의 학비 문제로 도쿄 진학을 포기했다”고 밝혔다.
다카이치 총리는 첫 선거에 출마했을 때 비세습 정치인의 한계에 부딪혀 중도 포기를 생각했지만 부모가 그를 일으켜 세웠다. 그는 2020년 3월 중의원 본회의에서 “초선 직전 나는 당선권 후보가 아니었다. 어느 날 밤 귀가하니 ‘퇴직금 전액을 선거운동에 사용하라. 좌절하지 말고 자신 있게 하라’는 아버지의 편지가 있었다. 편지를 끌어안고 울면서 출마를 결심했다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
