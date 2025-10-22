쿠팡, APEC 정상회의 공식 협력사로 참여
쿠팡이 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 공식 홍보 협력사 및 ‘APEC CEO 서밋’ 공식 후원사로 선정됐다고 21일 밝혔다.
쿠팡은 APEC 준비기획단이 선정한 공식 협력 기관으로서 전국 물류 인프라를 활용한 대국민 홍보 캠페인을 진행한다. APEC의 성공적인 개최를 위한 응원 메시지가 담긴 박스와 비닐 포장재 5000만개를 제작해 이달 초부터 전국 로켓배송에 활용하고 있다.
쿠팡 관계자는 “쿠팡의 촘촘한 배송망을 통해 서울과 수도권은 물론 지방 중소도시와 읍·면 지역까지 전국 각지에 메시지가 전달되고 있다”며 “누구나 자연스럽게 APEC 2025의 의미를 되새기고, 대한민국에서 열리는 정상회의 성공을 함께 응원하는 분위기가 조성될 것으로 기대된다”고 말했다. 2025 APEC 정상회의는 오는 31일부터 다음 달 1일까지 경주에서 열린다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
