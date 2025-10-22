올해 쇼팽 콩쿠르 우승은 미국 피아니스트 에릭 루

10년 만의 재도전 끝에 결실

한국인 4명 결선 진출 실패

사진=EPA연합뉴스

제19회 쇼팽 콩쿠르에서 미국 피아니스트 에릭 루(27·사진)가 우승했다. 쇼팽 콩쿠르 심사위원단은 21일(현지시간) 결선에 오른 11명 가운데 루를 1위로 선정했다. 우승 상금은 6만 유로(약 9930만원)다.



미국에서 태어난 대만 출신 아버지와 중국 출신 어머니 사이에 태어난 루는 커티스 음악원을 졸업하고 2018년 리즈 피아노 콩쿠르에서 우승했다. 2015년 쇼팽 콩쿠르에도 출전해 4위를 기록했다. 이미 세계 유수의 오케스트라와 협연하는 등 명성을 쌓았지만, 쇼팽 콩쿠르 우승자라는 결정적 타이틀을 위해 도전에 나섰다.



이번 콩쿠르 본선 3라운드에서 손가락 부상과 감기 때문에 경연 순서를 조정하는 등 어려움을 겪기도 했으나 10년 만의 재도전 끝에 우승을 차지했다. 루에 이어 캐나다 출신 케빈 첸(20)이 2위, 중국 연주자 왕쯔통(26)이 3위를 차지했다. 국적은 달라도 모두 중국계다.



쇼팽 콩쿠르 결선은 지난 18일부터 사흘간 폴란드 바르샤바 필하모니홀에서 열렸다. 올해 콩쿠르에는 역대 가장 많은 642명이 지원했고 이혁·이효 형제와 이관욱, 나카시마 율리아(일본 이중국적) 등 한국인 4명이 본선에 진출했다. 이혁·이효 형제가 3차 본선에 나란히 올랐으나 결선 진출에는 아쉽게도 모두 실패했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제19회 쇼팽 콩쿠르에서 미국 피아니스트 에릭 루(27·)가 우승했다. 쇼팽 콩쿠르 심사위원단은 21일(현지시간) 결선에 오른 11명 가운데 루를 1위로 선정했다. 우승 상금은 6만 유로(약 9930만원)다.미국에서 태어난 대만 출신 아버지와 중국 출신 어머니 사이에 태어난 루는 커티스 음악원을 졸업하고 2018년 리즈 피아노 콩쿠르에서 우승했다. 2015년 쇼팽 콩쿠르에도 출전해 4위를 기록했다. 이미 세계 유수의 오케스트라와 협연하는 등 명성을 쌓았지만, 쇼팽 콩쿠르 우승자라는 결정적 타이틀을 위해 도전에 나섰다.이번 콩쿠르 본선 3라운드에서 손가락 부상과 감기 때문에 경연 순서를 조정하는 등 어려움을 겪기도 했으나 10년 만의 재도전 끝에 우승을 차지했다. 루에 이어 캐나다 출신 케빈 첸(20)이 2위, 중국 연주자 왕쯔통(26)이 3위를 차지했다. 국적은 달라도 모두 중국계다.쇼팽 콩쿠르 결선은 지난 18일부터 사흘간 폴란드 바르샤바 필하모니홀에서 열렸다. 올해 콩쿠르에는 역대 가장 많은 642명이 지원했고 이혁·이효 형제와 이관욱, 나카시마 율리아(일본 이중국적) 등 한국인 4명이 본선에 진출했다. 이혁·이효 형제가 3차 본선에 나란히 올랐으나 결선 진출에는 아쉽게도 모두 실패했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지