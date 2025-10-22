임윤찬이 카네기홀에서 연주한 ‘바흐’, 앨범으로 만난다
내년 2월 데카 클래식스 발매
미국 뉴욕 카네기홀에서 열린 피아니스트 임윤찬(사진)의 공연 실황을 담은 앨범이 발매된다. 클래식 레이블 데카 클래식스는 내년 2월 6일 임윤찬의 신보 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’을 발매한다고 21일 밝혔다.
지난 4월 25일 뉴욕 카네기홀에서 전석 매진 속에 진행된 임윤찬의 뉴욕 공연은 평단의 극찬과 함께 전 세계 클래식 팬의 주목을 받았다. 데카 클래식은 정식 발매에 앞서 이날 작품의 첫 번째 곡 ‘아리아’를 여러 스트리밍 플랫폼에 공개했다.
바흐의 ‘골드베르크 변주곡’은 기술적 완성도와 감정적 깊이로 인해 피아니스트가 반드시 넘어야 할 산으로 꼽힌다. 임윤찬은 2023년 10월 데카 클래식스와 전속 계약을 맺은 이후 네 번째로 이번 앨범을 발매한다. 앨범에는 바흐의 걸작에 대한 임윤찬의 음악적 사유와 해석도 실렸다.
임윤찬은 “이 곡은 음악으로 쓴 한 인간의 ‘삶의 여정’이라고 생각한다. 첫 번째 아리아에서 눈을 뜨고, 서른 개의 인간적인 변주곡을 거쳐 마지막 아리아에서 눈을 감는 이야기”라고 말했다. 이어 “여덟 살 때 글렌 굴드의 바흐 음반을 모아놓은 박스 세트에서 처음 이 곡을 들었다. 그 웅장함과 아름다움에 감탄했고, 그때부터 이 작품은 내 마음속에 늘 자리해 있었다”면서 “이 곡을 카네기홀 실황 앨범으로 발매하는 것은 오랜 꿈이었다”고 밝혔다.
‘바흐 스페셜리스트’로 꼽히는 피아니스트 글렌 굴드도 약 70년 전, 22세의 나이로 카네기 홀에서 불과 몇 블록 떨어진 스튜디오에서 이 작품을 녹음했다.
