흔들리는 차이나 머니… 중국인 몰렸던 은행·쇼핑몰 한산

캄보디아 프놈펜·시아누크빌 김이현 기자 현지 르포



국제사회 잇단 제재에 불안 확산

관련 페이 현금 인출 수수료 치솟아

“캄, 中 동남아 거점… 다시 돌아올 것”

캄보디아 시아누크빌 도심에 있는 쇼핑몰 ‘U몰’이 지난 19일 한산한 모습이다. U몰은 캄보디아 범죄단지의 배후로 지목된 프린스그룹이 세웠다. 기존에는 ‘프린스몰’이었으나 최근 이름을 바꾼 것으로 알려졌다. 김이현 기자

캄보디아에서 사업을 하는 A씨는 최근 후이원페이로 받은 결제대금을 찾으려다 당황스러운 일을 연거푸 겪었다. 후이원 지점에는 평소보다 훨씬 많은 이들이 현금을 찾으려 몰려들었고, 지점에서는 현금을 찾으려면 3%의 수수료를 내야 한다고 안내했다. A씨는 그동안 수수료가 거의 없었던 미국 달러 기반 스테이블코인인 테더(USDT)를 이용해 왔는데 캄보디아 범죄조직 실태 보도가 이어지면서 관련 수수료가 300배(0.01%→3%)로 치솟은 것이다. A씨는 21일 “후이원페이는 북한의 불법 자금 돈세탁 혐의로 연초부터 미국의 제재 이야기가 나왔지만 암암리에 통용되고 있었다”며 “하지만 최근 프린스그룹과 함께 재차 재무부 제재 대상에 오르면서 불안감이 확산하는 분위기”라고 말했다.



캄보디아 범죄단지의 배후로 지목된 프린스그룹과 후이원그룹 등에 대해 국제사회가 전방위적 제재에 나서자 그동안 캄보디아를 쥐고 흔들었던 ‘차이나 머니’가 흔들리는 모양새다. 특히 취재진이 캄보디아 주요 도시에 머무른 기간에 중국인들이 몰렸던 주요 은행은 순식간에 한산해진 모습이 포착됐다. 후이원페이 본점에서 만난 한 직원은 “지난주 많은 분이 현금 인출을 위해 찾아온 것은 맞는다”면서도 “이건 가짜뉴스로 인한 것이다. 지금은 고객들이 다 안심하고 돌아오는 상태”라고 말했다. 하지만 본점 내 손님은 2명에 불과했다.



후이원과 연계된 것으로 알려진 판다뱅크도 마찬가지였다. 판다뱅크 본사 건물에 들어가려 하자 경비원이 “후이원 때문에 왔느냐”며 직원을 불러줬다. 본사 내부 영업점도 적막했다. 창구에서 상담을 받는 고객은 없었다. 뱅크런(대규모 예금 인출) 영상이 퍼지면서 캄보디아 중앙은행까지 나서서 안전보장 조치를 언급했던 프린스은행의 여러 지점도 상황은 비슷했다.



은행뿐만 아니라 오피스, 쇼핑몰 등에서도 중국인들의 흔적을 찾아보기 어려웠다. 논란의 중심에 서 있는 프린스그룹 본사는 일반적인 퇴근 시간인 오후 6시쯤 건물 밖으로 나오는 사람이 손가락으로 셀 수 있을 정도였다. 건물 상층부에 전광판은 꺼져 있었고 불이 들어온 사무실은 2층에 몇 곳뿐이었다.



프린스그룹이 시아누크빌에 만든 U몰도 마찬가지였다. 해당 쇼핑몰은 스타벅스, 아디다스 등 현지에서 상대적으로 값비싼 것으로 여겨지는 브랜드들이 입점해 있다. 주로 쓰는 언어도 영어나 중국어 중심이다. 한 캄보디아인은 “캄보디아 사람들은 비싸서 못 가는 쇼핑몰”이라며 “원래는 주말만 되면 중국인으로 가득 찼던 곳인데 확실히 중국인들이 빠져나가고 있는 것 같다”고 말했다.



다만 지리적 상황을 고려했을 때 중국이 궁극적으로 캄보디아를 포기할 가능성은 없다는 관측도 있다. 프놈펜에 거주하는 한 교민은 “베트남과 태국 등은 중국과 국민감정이 좋지 않다. 중국이 동남아시아에서 해양 루트를 개척하려면 캄보디아가 필수적”이라며 “잠깐 중국인들이 사라졌다고 해도 결국 돌아올 것”이라고 말했다.



김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr



