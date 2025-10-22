시사 전체기사

진격의 SKT ‘에이닷’, 월간사용자 1000만 돌파

입력:2025-10-22 00:34
공유하기
글자 크기 조정
SKT 제공

SK텔레콤이 자사 인공지능(AI) 서비스 ‘에이닷’의 월간활성이용자수(MAU)가 1000만명을 돌파했다고 21일 밝혔다.

2022년 5월 베타서비스 시작과 함께 출시된 토종 AI 에이전트 에이닷은 2023년 MAU 100만명을 기록한 데 이어 지난해 10월 550만명을 확보했다. 지난 8월 업데이트를 통해 ‘에이전틱 워크플로우’ 기능을 적용한 직후에는 900만명을 돌파했으며 지난달 1000만명 선을 넘겼다. 지난 1년간 두 배 가까이 성장한 것이다.

SK텔레콤은 에이닷의 AI 생태계 확장에 내부 서비스 고도화, 외부 플랫폼 적용, 파트너사 협력 등을 통해 에이닷을 ‘온 국민의 AI 서비스’로 발전시켜 나갈 계획이다. 김용훈 SK텔레콤 에이닷사업부장은 “고객의 모든 순간에 에이닷이 자연스럽게 녹아들 수 있도록 AI 생태계 확장과 서비스 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.

김지훈 기자 germany@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
10월 만장일치 금리 동결 무게… 일각선 “인하 끝났다” 관측도
알리바바 손잡은 G마켓, 이커머스 1위·글로벌 확장 승부수
“좀비 도시로 변해”… 광주 대표 상권 경기침체 ‘최악’
‘한화이글스 티켓이 10배 가격에’… 매크로 암표 일당 검거
“누가 우리를 최약체라 했나”… KT, 전승으로 8강 선착
김창열에게 물방울은 6·25 상흔 치유의 상징이었다
부동산 시장 어떻게 움직일까… “8억 이하 아파트·오피스텔 실수요 몰릴 것”
특검에 대대적 반격 나선 국힘… 믿을 건 여론전뿐
국민일보 신문구독