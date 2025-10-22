진격의 SKT ‘에이닷’, 월간사용자 1000만 돌파
SK텔레콤이 자사 인공지능(AI) 서비스 ‘에이닷’의 월간활성이용자수(MAU)가 1000만명을 돌파했다고 21일 밝혔다.
2022년 5월 베타서비스 시작과 함께 출시된 토종 AI 에이전트 에이닷은 2023년 MAU 100만명을 기록한 데 이어 지난해 10월 550만명을 확보했다. 지난 8월 업데이트를 통해 ‘에이전틱 워크플로우’ 기능을 적용한 직후에는 900만명을 돌파했으며 지난달 1000만명 선을 넘겼다. 지난 1년간 두 배 가까이 성장한 것이다.
SK텔레콤은 에이닷의 AI 생태계 확장에 내부 서비스 고도화, 외부 플랫폼 적용, 파트너사 협력 등을 통해 에이닷을 ‘온 국민의 AI 서비스’로 발전시켜 나갈 계획이다. 김용훈 SK텔레콤 에이닷사업부장은 “고객의 모든 순간에 에이닷이 자연스럽게 녹아들 수 있도록 AI 생태계 확장과 서비스 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
