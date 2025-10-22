[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 식료품 보조도 중단되나… 벌써 20일 넘긴 美연방정부 셧다운

미국 워싱턴DC 연방의회 의사당 앞 철책에 17일(현지시간) ‘구역 폐쇄’ 안내문이 걸려 있다. 지난 1일 시작된 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)은 21일을 기해 정확히 3주째를 맞았다. 신화연합뉴스

상원 임시예산안 또 부결…

11번째 취약계층부터

복지중단 위험 노출

4200만명 지원 '푸드스탬프' 위태



트럼프, 정부 구조조정 기회로 활용

민주당 "공화당 지지층도 타격" 압박

