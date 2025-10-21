황선우, 쑨양 넘었다… 자유형 200m 아시아 신기록
전국체육대회 결승서 1분43초92
쑨양 기록 8년 만에 0.47초 앞당겨
한국 수영 간판 황선우(강원도청)가 마침내 1분43초대 벽을 깼다. 8년 묵은 자유형 200m 아시아신기록도 갈아치웠다.
황선우는 20일 부산 사직종합운동장 실내수영장에서 열린 제106회 전국체육대회 수영 경영 남자 자유형 200m 결승에서 1분43초92로 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 중국의 쑨양이 2017년 부다페스트 세계선수권대회에서 세운 아시아기록(1분44초39)을 0.47초 앞당겼다. 2023년 항저우 아시안게임에서 자신이 세운 한국기록(1분44초40)도 경신했다. 올 시즌 세계 3위에 달하는 기록이다.
결승점에서 기록을 확인한 황선우는 크게 포효했다. 평소 감정을 잘 드러내지 않는 성격이지만 이날만큼은 눈물을 보였다. 그토록 염원하던 1분43초대 진입이다. 2위 이호준(제주시청·1분47초72)과는 4초 차이. 황선우는 경쟁자가 아니라 자신의 기록과 싸웠다. 2021년 도쿄올림픽 때부터 국제무대에 뛰어든 그는 1분44초대에서 더 나아가지 못했다.
기나긴 터널을 빠져 나와 일궈낸 성과다. 황선우는 2024년 파리올림픽에서 강력한 우승 후보로 꼽혔지만 예상치 못한 부진으로 결승 진출조차 하지 못했다. 지난 7월 싱가포르 세계선수권대회에서도 아쉽게 4위(1분44초72)에 그치며 4회 연속 메달 획득에 실패했다. 다만 기초군사훈련으로 훈련량이 부족했던 가운데서도 괜찮은 성적을 낸 게 반등의 계기가 됐다.
황선우는 매니지먼트사 올댓스포츠를 통해 “도쿄올림픽 때부터 간절히 바랐던 43초의 벽을 깨서 정말 기쁘다. 모든 노력을 보상받는 기분”이라고 소감을 전했다. 이어 “기록은 한 번이 아니라 여러 번 나와야 비로소 내 기록이 된다고 생각한다. 43초대를 꾸준히 유지할 수 있도록 차근차근 준비하겠다”고 3년 뒤 LA올림픽을 겨냥한 각오를 밝혔다.
황선우는 전날 계영 800m 금메달에 이어 자유형 200m에서도 정상에 오르며 전국체전 2관왕을 달성했다. 21일 개인혼영 200m와 계영 400m에서도 메달 사냥을 이어간다.
