시사 전체기사

[포토] 화재 진압 훈련 투입된 로봇개

입력:2025-10-20 18:38
공유하기
글자 크기 조정

서울 강남구 코엑스에서 20일 지하주차장 전기차 화재 발생 상황을 가정해 열린 '2025 강남구 안전한국훈련 긴급구조 종합훈련'에서 로봇개가 화재 진압을 돕고 있다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 초등생 살해 교사 명재완, 1심서 무기징역
“내가 허락했는데?” 자녀 흡연 징계에 악성민원 학부모
가짜 종양 만들어 보험금 10억 챙겨… 의사·브로커 3명 구속
전세 낀 집 사면 4개월 내 실제 거주해야
“韓승무원 불렀는데 보안요원이”…델타항공 인종차별?
실수요자까지 주택구입 혼란… 대출은 ‘바늘구멍’
“쿠팡은 한복 대여소?”… 시장 교란하는 블랙컨슈머
캄보디아 간 한국인, 매년 3000명씩 사라졌다
국민일보 신문구독