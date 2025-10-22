‘아키텍트’ 오늘 출격… 드림에이지, MMORPG 도전장
하이브IM서 사명 변경 후 첫 신작
“세계와 세대 취향 넘어서는 게임”
드림에이지가 신작 ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’로 22일 다중접속역할수행게임(MMORPG) 시장에 도전장을 내민다. 하이브IM에서 드림에이지로 사명을 변경한 후 처음으로 내놓는 대형 신작이다.
드림에이지는 이날 오후 12시부터 아키텍트 서비스를 시작한다. 아키텍트는 동 장르 게임인 ‘리니지2 레볼루션’ ‘제2의 나라’를 만든 박범진 아쿠아트리 대표가 개발을 총괄했다.
박 대표는 지난 15일 서울 중구 GGX에서 열린 게임 미디어 시연회에서 “MMORPG는 수많은 게임 장르의 본질적 재미가 녹아 있는, 한국 게이머들에게 오랜 시간 사랑받아 온 종합적인 장르의 게임”이라면서 “아키텍트가 다양한 유저층이 오랫동안 함께 즐길 수 있고 세계와 세대의 취향을 넘어서는 MMORPG로 기억되길 바란다”고 말했다. 정우용 드림에이지 대표는 “아키텍트는 아쿠아트리와 드림에이지가 함께 선보이는 초대형 MMORPG이자 양사가 함께 성장의 방향성을 증명하는 첫 대형 프로젝트다. 큰 프로젝트인 만큼 완성도 높은 게임으로 좋은 성과를 거두고 싶다”고 말했다.
아키텍트는 모든 게이머가 한 개의 채널, 한 개의 세계에서 활동하는 심리스(seamless) 원채널 구조여서 협동 플레이가 핵심 콘텐츠가 된다. 맵 곳곳에 몬스터들이 대거 소환되면 게이머들이 단체로 이를 소탕하는 ‘범람’과 ‘대범람’ 콘텐츠에서 이 게임만의 재미를 느낄 수 있다. 미디어 시연회에서는 수십 명이 초대형 보스 몬스터에게 달려들어 간신히 처치하고 보상을 얻는 그림이 연출되기도 했다. 박 대표는 “게임 개발 전부터 ▲심리스 월드 ▲원채널 ▲논타깃 전투 ▲다양한 탐험 요소 ▲오픈월드형 게임 등의 키워드를 노트에 적어두고 개발해왔다”면서 “이러한 방향성 유지에 개발팀 전체가 공감대를 갖고서 게임의 완성도를 높여왔다”고 설명했다.
콘텐츠의 양과 질에 공을 들여 피로감과 지루함 사이의 미묘한 밸런스를 맞췄다고도 말했다. 박 대표는 “콘텐츠마다 명확한 끝을 설정했다. 하루에 처리해야 하는 ‘숙제’의 총량을 철저히 통제하고 플레이 리듬을 유저가 선택할 수 있도록 했다. 유저가 억지로 따라가야 하는 과도한 일일 루틴을 최소화했다”고 전했다.
관건은 시장 상황이다. 올 하반기에는 엔씨소프트의 ‘아이온2’를 비롯한 MMORPG 경쟁작이 시장에 여럿 나왔거나 나올 예정이다. 정 대표는 “솔직히 말씀드리면 부담이 있다”면서도 “지금 나오는 MMORPG들은 각자 뚜렷한 개성과 방향성을 갖고 있다고 생각한다. 서로 다른 강점을 가진 게임들이 시장에 나와서 결과적으로는 한국 온라인게임 시장이 다시 활기를 되찾고 MMORPG 르네상스가 왔으면 좋겠다. 물론 그 속에서 아키텍트가 한 발 더 앞서는 평가를 받기를 바란다”고 말했다.
김민규 드림에이지 사업실장은 “시장 상황이 쉽지 않은 건 사실이지만 경쟁작이나 시기와 관계없이 아키텍트의 완성도와 재미에는 자신이 있다. 직접 플레이해보시면 그 자신감이 어디서 나오는지 느끼실 수 있을 것”이라고 밝혔다.
윤민섭 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사