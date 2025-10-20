케빈 김 전진 배치 美, 북 무응답에도 회담 준비 정황

판문점 특별 견학도 한시 중단키로

정부 “모든 가능성 열어두고 있다”

북·미 접촉 지원, 경계 강화 등 검토

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 2019년 6월 30일 판문점에서 만나 악수하고 있다. 당시 주요 20개국(G20) 정상회담차 일본을 방문한 트럼프 대통령은 방한 직전 트위터를 통해 김 위원장에게 즉흥 만남을 제안, ‘깜짝 회동’이 성사됐다. 뉴시스

미국이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후해 북·미 회동을 모색하는 움직임을 본격화하고 있다. 트럼프 1기 행정부 당시 대북 협상에 관여한 인사가 주한 미국대사관 신임 대사대리로 거론되고, 판문점에서 진행되던 특별 견학은 도널드 트럼프 미 대통령 방한 무렵에 한시적으로 중단된다. 미국의 적극적인 움직임에 비해 북한의 호응은 구체화되지 않았으나 정부는 ‘번개 회동’ 가능성도 염두에 두고 준비 태세에 돌입하는 분위기다.



20일 정부 소식통에 따르면 외교·안보 당국은 북·미 회동이 급물살을 타고 추진될 경우에 대비해 북·미 접촉 지원, 판문점 인근 경계태세 강화 등을 고려하고 있다. 한 정부 고위 관계자는 “정부는 모든 가능성을 열어두고 있다”고 전했다. 2019년에도 트럼프 대통령의 돌발 제안으로 회동이 성사된 만큼 정부는 ‘마지노선’ 없이 트럼프 대통령의 방한 기간 내내 회동 가능성을 배제하지 않을 계획이다.



판문점에서 이뤄지는 견학 일정도 APEC 정상회의 기간(31일~11월 1일)과 맞물려 멈춘다. 통일부는 판문점 출입 승인 권한을 지닌 유엔사와의 조율하에 내국인 ‘정책 고객’ 등을 대상으로 지난 5월부터 특별견학 프로그램을 재개·운영해 왔다. 최근에는 매일 2회, 일일 총 40명 정원으로 운영 중이었다. 구병삼 통일부 대변인은 정례브리핑에서 “10월 말에서 11월 초에는 통일부가 실시하는 판문점 특별견학은 없다”고 밝혔다.



회동이 성사되면 2019년 북·미 회동 때처럼 군 당국은 후방 지원에 나설 계획이다. 공동경비구역(JSA)은 유엔사가 경비·경호하고, 우리 군은 충돌 방지와 안전 보장을 위해 지휘통제·감시·경계·화력 대기 등 태세 경계를 격상하게 된다. 군 당국자는 “북·미 정상회담이 실제로 진행되면 경계 태세 격상이 이뤄질 것”이라며 “감시·경계·화력 대기 등 세부 조정은 필요에 따라 가능하지만 현시점에서 미리 조정할 단계가 아니다”고 설명했다.



앞서 미국 정가 안팎에선 조셉 윤 주한 미국대사관 대사대리 후임으로 ‘트럼프 사람’인 케빈 김 국무부 동아시아태평양국 부차관보가 거론됐다. 윤 대사대리는 24일 이임한다. 트럼프 대통령의 방한을 앞두고 북한 문제에 정통한 현직 관료를 전면에 내세운 것은 대북 대화 재개를 위한 포석으로 해석된다. 김 부차관보는 미국 대북 정책의 실행을 맡고 있는 인물 중 하나다. 그는 트럼프 1기 행정부(2018~2020년) 때 국무부 대북정책특별대표실에서 근무하며 싱가포르, 베트남 하노이 북·미 정상회담을 경험했다.



그러나 아직 북한은 미국의 대화 제스처에 별다른 반응을 보이지 않고 있다. 한 대북 소식통은 “북한이 제시한 대화 전제조건을 미국이 수락하지 않아 실질적 협상은 어려울 것”이라며 “그러나 북한이 정국 주도권을 쥐고 있기 때문에 어떤 식으로 전개될지 예측불허”라고 말했다.



최예슬 송태화 박준상 기자 smarty@kmib.co.kr



