이대통령 “국방 R&D 대대적 예산 투입… 방산 4대 강국 도약”
‘ADEX2025’ 개막식 참석 축사
‘방위산업 패스트트랙’ 도입 밝혀
이재명 대통령은 “2030년까지 국방과 항공우주 연구·개발(R&D)에 예상을 뛰어넘는 대대적인 예산을 투입하겠다”며 “국방 핵심기술과 첨단 무기체계를 확보하고 독자적 우주개발 역량을 구축하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 20일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025’ 개막식 축사에서 “방위산업 4대 강국 달성은 결코 불가능한 꿈이 아니다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “과거 외국 무기를 받아쓰던 나라에서 이제는 세계가 먼저 찾는 수출국으로 발전했다”며 “역대 정부의 방위산업 육성 노력 위에 과감한 투자와 지원을 더해 글로벌 4대 방산·항공우주 강국으로 도약시키겠다”고 말했다.
또 민간이 개발한 기술을 군에 신속히 적용할 수 있는 ‘방위산업 패스트트랙’ 제도 도입 계획도 밝혔다. 이 대통령은 “세계 시장과의 연대와 협력은 선택이 아닌 필수”라며 “‘안보협력 파트너’라는 새로운 브랜드 가치로 기술과 경험을 공유해 신뢰를 쌓겠다”고 말했다.
개막식 직후에는 전시장 부스를 돌며 인공지능(AI) 감시·정찰 장비 등 첨단 무기체계에 대한 설명을 들었다. 이 대통령은 “방산 기술이 정밀타격 수준으로 발전한 만큼 산불 진화에도 활용할 수 있을 것”이라며 “재난 현장에 방산 기술을 접목할 방안을 검토하라”고 관계부처에 지시했다.
이어 열린 ‘방위산업 발전 토론회’에서는 “방위산업은 첨단 기술 개발의 핵심 요소이자 민간 첨단 산업을 이끄는 촉매”라며 “스타트업과 중소기업이 당당하게 참여할 수 있는 생태계를 조성해 진정한 자주국방을 실현하겠다”고 밝혔다.
