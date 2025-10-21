시사 전체기사

더블 역세권에 GTX-B노선까지… ‘초품아’ 대단지

입력:2025-10-21 18:01
㈜한화 건설부문 ‘포레나더샵 인천시청역’

㈜한화 건설부문 제공

한화 건설부문과 포스코이앤씨가 인천 남동구 간석동 311-1번지 일원에 ‘포레나더샵 인천시청역’을 11월 공급한다. 단지는 상인천초등학교 재개발 사업을 통해 지하 4층~지상 최고 35층, 24개 동, 총 2568가구로 공급된다. 이중 일반공급은 735가구다.

포레나더샵 인천시청역은 인천지하철 1·2호선을 이용할 수 있는 인천시청역과 인천지하철 1호선 간석오거리역이 도보권이다. 인천시청역은 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 개통도 예정돼 서울 주요 업무지구인 여의도·용산·서울역·청량리 등을 빠르게 오갈 수 있다. 광역버스를 이용하면 서울 합정·홍대입구까지 약 1시간 내외로 이동할 수 있다.

단지 바로 앞에 상인천초교가 자리한 ‘초품아’ 단지다. 반경 1㎞ 내에 상인천중·구월중·간석여중·신명여고·인제고·인천예술고교 등이 밀집된 학세권 입지다. 인근에는 구월동 학원가가 있다.

생활 인프라로 홈플러스(구월점), 롯데백화점(인천점) 등 대형 쇼핑시설과 인천시청, 인천경찰청, 간석1동행정복지센터, 인천문화예술회관, 가천대길병원 등 주요 공공·의료기관과 가깝다. 총 길이 3.9㎞에 달하는 중앙공원과 소공원, 만월산 등 녹지 인프라도 인접했다.

단지 내 커뮤니티 시설로 골프연습장과 스크린 골프, 필라테스 스튜디오, 샤워실 등이 마련되며 자녀 보육과 교육을 위한 키즈 북하우스, 그룹스터디룸, 1인 스터디룸, 키즈 카페, 키즈 짐 등도 계획됐다. 이 외에도 입주민의 업무와 여가를 위한 이벤트룸, 프라이빗 오피스, 스튜디오, 버블 카페 등 다채로운 공간이 들어설 예정이다. 입주는 2029년 8월 예정이다.

