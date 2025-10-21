트리블 역세권 복합 주거단지로 즉시 입주 가능
롯데건설 ‘롯데캐슬 르웨스트’
롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 공급하는 ‘롯데캐슬 르웨스트’가 주목받고 있다.
롯데캐슬 르웨스트는 지하 6층~지상 15층, 5개 동, 전용 45~103㎡ 총 876실의 오피스텔과 판매·업무·부대시설 등으로 이뤄진 복합 주거단지로 즉시 입주 가능하다. 마곡산업단지와 인접해 직주근접 여건을 갖췄다. 수도권전철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권이다. 단지 지하 2층에 마곡역과 마곡나루역으로 직접 연결되는 통로가 있다.
마곡지구 생활 인프라도 누릴 수 있다. 마곡 마이스 복합단지에 들어선 이마트 트레이더스와 LG아트센터, 영화관 등 편의시설이 있고, 단지 앞에 서울 서부권 최초의 전시·컨벤션센터인 ‘코엑스 마곡’ 등이 들어섰다. 서울식물원도 도보권이다.
다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1~4인 가구 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 벽, 상판, 주방가구 등에 이탈리아산 미끄럼방지 타일 등 해외 유명 브랜드 제품을 적용했다. 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다.
지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 라커룸, GX(그룹운동)룸 등 운동시설이 마련됐다. 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 767 105동 2층에서 운영 중이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사